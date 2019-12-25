توعية منشآت أبوظبي الصناعية بالسلامة

المصدر: أبوظبي - البيان

نظم مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي ورشتي عمل، الأولى بشأن إطلاق دليل إرشادي يتعلق بإجراءات الأمن والسلامة لأنشطة التحميل والتفريغ للموانئ الخاصة والتابعة للمنشآت الصناعية بإمارة أبوظبي، والثانية بهدف توعية المنشآت الصناعية في الإمارة حول «الحوادث الخطيرة التي تقع في منشآت القطاع الصناعي».

وقال محمد المنصوري المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة، أن الورشة الأولى تأتي في إطار جهود الدائرة لتطوير وإعداد دليل إرشادي بالتعاون مع شركة موانئ أبوظبي والشركاء الاستراتيجيين لتوفير خدمات ومعايير إرشادية للقطاعات الصناعية المختلفة، وذلك لتوفير أعلى معايير الأمن للأنشطة الاقتصادية والصناعية في إمارة أبوظبي.

وأوضح أن الدليل الإرشادي يتضمن معلومات فنية حول التشغيل الآمن لأنشطة التفريغ والتحميل في الموانئ التجارية غير النفطية بما يعزز معايير الأمن والسلامة وتقليل الحوادث الناجمة عن هذه الأنشطة الحيوية.. مشيراً إلى أن الورشة شارك فيها ممثلو 14 منشأة صناعية لديها أنشطة، بالإضافة إلى ممثل عن شركة أبوظبي للموانئ الشريك الاستراتيجي للمكتب.

التزام

من جانبه قال الكابتن مكتوم الحوقاني، الرئيس التنفيذي لشركة موانئ أبوظبي، إن الموانئ التجارية غير النفطية في أبوظبي تخضع لنظام ترخيص المشغلين، والذي يتم عن طريق سلطة موانئ أبوظبي باعتبارها الجهة المعنية بإصدار التراخيص، ويتعين على جميع المنشآت الصناعية والتجارية التي تقوم بتصميم وبناء وتشغيل الموانئ التجارية غير النفطية الحصول على ترخيص مشغلين من قبل موانئ أبوظبي مع الالتزام بتطبيق الشروط والأحكام الخاصة بتشغيل الموانئ.

حوادث خطيرة

ونظم مكتب تنمية الصناعة ورشة حول الحوادث الخطيرة في اليد والأصابع والمعصم في منشآت القطاع الصناعي، شارك فيها ممثلون عن أكثر من 100 منشأة صناعية لديها أنشطة مهنية مختلفة قد تتسبب في تعرض العاملين إلى إصابات خطيرة ينتج عنها إصابات بليغة أو قطع في الأطراف.

وأشارت الإحصاءات التي تمتد من الأعوام 2014 إلى 2018 إلى أنّ الحوادث التي تصيب اليد والأذرع تشكّل ما يقارب 50% من إجمالي الحوادث التي تقع في القطاع الصناعي بأبوظبي. وكان الأكثر تعرّضاً لمثل هذا النوع من الحوادث هم فئة العمال الذكور الذين يتراوح عمرهم من 25 إلى 34 سنة.