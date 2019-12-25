«سنتينل وان» تستحدث قسم أبحاث لمكافحة التهديدات الإلكترونية

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت «سنتينل وان»، لتصميم أنظمة الحماية الطرفية المستقلة، إطلاق «سنتينل لابس»، قسم الأبحاث الذي سيعمل على تحديد التوجهات المتعلقة بالهجمات الإلكترونية الجديدة، والحد من أثرها على الشركات.

وقال تامر عودة، المدير الإقليمي لدى شركة «سنتينل وان»: «باتت منطقة الشرق الأوسط تعتمد بدرجة متنامية على التكنولوجيا الحديثة، وذلك في ظل انتشار موجة التحول الرقمي المتسارعة.

وسيؤدي دخول كل من شبكات الجيل الخامس 5G، والحوسبة السحابية، والتبني المتزايد لتقنية إنترنت الأشياء حيز الاستثمار في المنطقة، إلى توسيع نطاق التهديدات الإلكترونية، وخلق المزيد من الفرص أمام الجهات المهاجمة. لذا سيقدم قسم الأبحاث الجديد الدعم اللازم لخبراء الأمن الإلكتروني، وذلك لإبقائهم على علم بآخر المستجدات».