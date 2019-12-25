«بيوت» يطلق أول دليل عقاري للمباني والأبراج في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أطلق موقع بيوت، خاصية دليل المباني والأبراج، والتي تعد أول دليل عقاري متخصص بالمباني السكنية والتجارية والمباني متعددة الاستخدامات يقدم تفاصيل شاملة عن طبيعة المباني، ووسائل الراحة التي تضمها، ورسوم الخدمات، ومتوسط تكاليف الإيجار أو الشراء. ويغطي الدليل مجموعة واسعة من المباني المتوزعة بمختلف إمارات الدولة.

ويأتي إطلاق الدليل لتسهيل عملية البحث التي يقوم بها المستثمرون والمشترون والمستأجرون وتسهيل عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالاستثمارات العقارية، وإضافةً للمحتوى الذي يوفره الموقع مثل دليل المناطق الذي يقدم معلومات تفصيلية لأكثر من 1,500 منطقة بالإمارات.

وشهدت المناطق الراقية طلباً متزايداً من المشترين والمستأجرين خلال الأشهر الماضية في ظل الظروف المواتية وتغييرات أسعار العقارات في هذه المناطق، وذلك بحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.