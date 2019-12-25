«إعمار» تدرس صفقة لتوفير التمويل ولا تنوي بيع قمة برج خليفة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «إعمار العقارية»، أنها لا تنوي بيع نشاط (قمة البرج) في برج خليفة، أعلى بناء في العالم، إنما تدرس حالياً إبرام صفقة تجارية يتم بموجبها توفير تمويل مقابل الإيرادات النقدية لنشاطه.

وأضافت الشركة في بيان أمس على سوق دبي المالي أمس تعليقاً على ما تداولته وسائل الإعلام حول احتمال بيعها نشاط (قمة البرج) في برج خليفة، أنه سيتم توفير هذا التمويل وفقاً لنشاطها المعتاد، لافتة إلى أنها ستعلن عن المعلومات اللازمة بمجرد الانتهاء من شروط الصفقة واعتمادها.

وكانت تقارير صحفية ذكرت أن إعمار العقارية ستبيع منصة المراقبة في برج خليفة، بينما علم «البيان الاقتصادي» أن الشركة ستبيع امتياز الاستثمار في إحدى منصتي المراقبة في البرج.

ويضمّ برج خليفة البالغ ارتفاعه 828 متراً منصّتي مراقبة، هما «آت ذا توب» في الطابقين 124 و125، و«آت ذا توب سكاي» التي تقع في الطابق 148، أي على ارتفاع 555 متراً، وهما مقصد للسياح جذب 15.92 مليون زائر في 2018. ولم يُعرف أي من المنصتين ستكون محلاً للصفقة التي يتوقع أن تدرّ على إعمار نحو 3.6 مليارات درهم.

وغالباً ما تتخارج إعمار من أصول حققت لها الجدوى الاستثمارية المستهدفة، وكانت الشركة كلفت ستاندرد تشارترد، في وقت سابق من العام، ببيع أنشطة تبريد المناطق، وفي العام الماضي ببيع خمسة أصول في قطاع الضيافة، آلت إلى شركة أبوظبي الوطنية للفنادق.