تيم كلارك.. 30 عاماً في أجواء طيران الإمارات

المصدر: دبي - البيان، وكالات

قالت طيران الإمارات إن تيم كلارك، رئيس الشركة، سيتقاعد بنهاية يونيو 2020 بعد أكثر من ثلاثة عقود في الشركة.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أمس، في مذكرة داخلية للموظفين، إن كلارك سيواصل العمل مع الشركة كمستشار. وأكدت متحدثة باسم طيران الإمارات في رسالة بالبريد الإلكتروني تقاعد كلارك.

وكان كلارك (70 عاماً) قد انضم إلى الشركة كعضو مؤسس في 1985 بعد أن عمل في السابق في طيران الخليج وكالدونينان إيروايز.

وقال مستشار الطيران المستقل جون ستريكلاند: «تيم عملاق في صناعة الطيران».

وأشاد سمو الشيخ أحمد بن سعيد بكلارك لما قام به من دور محوري في نجاح طيران الإمارات وبروز دبي كمركز طيران عالمي. وقال في المذكرة: «إنجازاته كثيرة جداً بحيث يصعب حصرها، لكنها كلها ستبقى في الذاكرة». وحققت طيران الإمارات أرباحاً على مدى الواحد وثلاثين عاماً الماضية، وكان لها دور حيوي في وضع دبي على الخريطة وتحويلها إلى مركز عالمي للمال والسياحة.

ووفقاً لموقعها الإلكتروني، فإن طيران الإمارات تم تدشينها في 1985 بطائرات مستأجرة من الخطوط الجوية الباكستانية، وتشغل اليوم أسطولاً من 270 طائرة إلى 159 وجهة.