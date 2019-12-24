السير تيم كلارك رئيس طيران الامارات يتقاعد في يونيو

المصدر: دبي ــ البيان

أكدت مصادر أن السير تيم كلارك، رئيس "طيران الإمارات"، سيتقاعد في نهاية يونيو من العام المقبل على أن يظل مستشاراً في الشركة، بعد تقاعده.

ويعتبر السير تيم كلارك من الفريق المؤسس لطيران الإمارات في العام 1985 حيث بدأ كرئيس قسم التخطيط في شركة الخطوط الجوية، وأصبح رئيساً لها في العام 2003. وكان له دور كبير في تحول طيران الإمارات إلى العملاق العالمي الحالي.

في عام 2014، تم منح كلارك رتبة فارس الإمبراطورية البريطانية كمرتبة شرف لسنة 2014، تقديراً لخدمات الازدهار في بريطانيا وصناعة الطيران.

ويحمل السير تيم كلارك درجة في الاقتصاد من جامعة لندن في المملكة المتحدة، كما أنه زميل في الجمعية الملكية لعلوم الطيران. وهو يحمل شهادة دكتوراه فخرية من جامعة ميديلسيكس ودرجة فخرية من كلية نيوكاسل للأعمال في جامعة نورثمبريا، وكلاهما في المملكة المتحدة.