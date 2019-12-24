«طاقة» تُؤمِّن تسهيلات ائتمانية بـ 3.5 مليارات دولار

المصدر: ■ أبوظبي ـ البيان

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» تأمين تسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة 3.5 مليارات دولار.

وأضافت الشركة، في إفصاح لسوق أبوظبي أمس، أن التسهيلات الجديدة متعددة العملات ومدتها 5 سنوات ويقدمها تجمع مصرفي يضم 13 مصرفاً. وأشارت إلى أنها ستستخدم للأغراض العامة للشركة وستحل محل التسهيلات الائتمانية المتجددة الحالية وقيمتها 3.1 مليارات دولار والموقعة في أغسطس 2015.

وقام كل من بنك أبوظبي الأول، وشركة ميتسوي سوميتومو المصرفية، وبنك ميزوهو بدور مدير الاكتتاب والبنك المسؤول عن التسهيلات الائتمانية المشتركة والمنسق الدولي. بينما المصارف المتبقية والمشاركة في الاتفاقية هي: بنك المشرق، بي إن بي باريبا، سيتي غروب، إتش إس بي سي، إنتيسا سان باولو، بنك إم يو إف جي، بنك الصين، بنك الكويت الوطني، البنك الصناعي والتجاري الصيني وسكوتيابنك.