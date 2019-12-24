«أرنست ويونغ»: ارتفاع نسبة إشغال الفنادق بالدولة في أكتوبر

المصدر: ■ دبي- سيد صالح

أفادت شركة «أرنست ويونغ» البريطانية للخدمات المهنية بارتفاع نسبة إشغال الفنادق في كلٍ من أبوظبي، دبي، ورأس الخيمة، في أكتوبر الماضي، بالمقارنة مع أكتوبر 2018.

وذلك وفقاً لنتائج التقرير المعياري الذي أصدرته الشركة، أمس، عن أداء الفنادق في منطقة الشرق الأوسط في أكتوبر 2019. ففي دبي، بلغت نسبة إشغال الفنادق «سواءً المطلة على الخليج العربي، أو الواقعة في الأجزاء الداخلية من دبي 81,1% في أكتوبر 2019، بارتفاع نسبته 4,3%، بالمقارنة مع أكتوبر 2018.

فيما بلغت نسبة إشغال الفنادق المطلة على الخليج في دبي في أكتوبر الماضي 77,4%، مسجلةً ارتفاعاً نسبته 11,3%، بالمقارنة مع أكتوبر من العام الماضي.

كما بلغ العائد المتاح من كل غرفة في فنادق دبي المطلة على الخليج 1600 درهم عن الغرفة الواحدة في أكتوبر 2019، بارتفاع نسبته 3,3%، بالمقارنة مع أكتوبر 2018.

وفيما يخص أبوظبي، بلغت نسبة إشغال فنادقها 90,6% في أكتوبر الماضي، بارتفاع نسبته 8,3%، بالمقارنة مع أكتوبر من العام قبل الماضي، كما بلغ متوسط سعر الغرفة في أكتوبر الماضي 381 درهماً، بارتفاع نسبته 0,3 % بالمقارنة مع أكتوبر قبل الماضي.