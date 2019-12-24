«بلومبرغ»: ارتفاع الناتج المحلي للإمارات العام المقبل إلى 2.5 %

المصدر: دبي ـ البيان

توقعت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن يرتفع النمو الاقتصادي في الإمارات خلال العام المقبل، مع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.5%. وأن يبلغ النمو الاقتصادي خلال العام الجاري 2.1% .

وأجرت الوكالة استبياناً عن التوقعات بشأن أداء اقتصاد الإمارات خلال العامين الجاري والمقبل، ونشرت نتائجه أمس. وجرى الاستبيان على مدى أسبوع كامل خلال الفترة من 11 حتى 18 ديسمبر الجاري، وشارك فيه 11 من كبار الخبراء الاقتصاديين.

وفيما يخص مؤشر أسعار المستهلك «مدى التغير الشهري لأسعار سلة محددة من البضائع الاستهلاكية والخدمات، وتشمل الغذاء، الملابس والنقل»، والذي يعد بمثابة المؤشر الرئيسي للتضخم، فتوقع استبيان «بلومبرغ» أن يبلغ في الإمارات - 1.8% في 2019، ثم يرتفع إلى 1.4% خلال العام المقبل مع انتعاش الأسعار.