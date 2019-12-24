«مرموم» تفتتح مصنعاً بنصف مليار في أبوظبي 2020

المصدر: أبوظبي ـ عبد الحي محمد

بدأت شركة مرموم للألبان التشغيل التجريبي لأول مصانعها في منطقة ناهل بأبوظبي والمقرر افتتاحه رسمياً خلال الربع الأول من العام المقبل وتبلغ تكلفة المصنع الجديد 500 مليون درهم ويقع على مساحة 650 ألف متر، ويرفع الطاقة الإنتاجية للشركة إلى 55 مليون لتر لبن يومياً.

كما يقع بجوار المصنع مزرعة تضم أكثر من 4500 بقرة ومنطقة لزراعة الأعلاف تصل مساحتها 1.3 مليون متر مربع. وبذلك تصل مساحة المصنع والمزرعة نحو 1.95 مليون متر مربع.

وأكد سلطان الجابري المدير التنفيذي لشركة مرموم للألبان في جولة للصحفيين أمس في المصنع والمزرعة على أن الشركة تسعى إلى رفع حصتها في سوق الألبان بالإمارات لتصل إلى 25% خلال السنوات الخمس المقبلة بدلاً من 7% حالياً، كما توسعت الشركة مؤخراً في عدد منتجاتها لتصل إلى أكثر من 150 منتجاً.

ولفت إلى أن الشركات الوطنية تستحوذ حالياً على 50% من حصة سوق الألبان والعصائر، بينما تستحوذ شركات خارجية على النسبة المتبقية. وقال: مصنعنا في أبوظبي سيكون أول مصنع إماراتي يعتمد على الألبان المنتجة محلياً بنسبة 100%، مشيراً إلى أن الشركة تدرس حالياً كيفية التعامل مع مصنعها القديم في دبي وقال: ندرس تحويله إلى مركز لوجستي أو مصنع لإنتاج الأجبان.

وتعد شركة مرموم للألبان إحدى أقدم شركات الألبان في الإمارات حيث بدأت الإنتاج منذ 35 سنة في دبي وأقرت الشركة منذ عامين إستراتيجية عمل جديدة انطلاقاً من أبوظبي.

ولفت إلى أن الشركة حريصة على الالتزام بأعلى معايير الجودة والمواصفات في منتجاتها الوطنية مشيراً إلى أن هذه المنتجات تتمتع بسمعة عالية، وتلقى إقبالاً كبيراً في السوق المحلي، كاشفاً عن أنه لا توجد للشركة أية نوايا لتصدير منتجاتها للخارج. وقال: نركز على التواجد القوي في الإمارات وسننظم حملات إعلانية وتسويقية الشهر المقبل قبل التشغيل الكامل للمصنع.

وأشار الجابري إلى أنه تم اختيار منطقة ناهل في إمارة أبوظبي لإقامة مصنع الشركة كونها أفضل منطقة للاستثمار في الثروة الحيوانية، حيث تتمتع بأجواء مناسبة، كما أن موقع المنطقة مهم وقريب من أبوظبي ودبي ومدينة العين وبقية إمارات الدولة.

استراتيجية

وكشف أن الشركة تسعى عبر استراتيجيتها إلى أن تصبح الشركة الأولى في توفير الغذاء الطازج في الدولة. وأشار إلى أن نحو 50% من منتجات الشركة من العصائر خالية من السكر تماماً، لافتاً إلى أن النسبة المتبقية تتواجد بها كميات قليلة من السكر، وتسعى الشركة لتطوير منتجاتها بما يحد من وجود السكر فيها بسبب الأمراض العديدة التي يسببها السكر.

وأشاد بفرض الضريبة الانتقائية على منتجات العصائر المحلاة بالسكر، مؤكداً أن هذه الضريبة ستدفع الشركات والمصانع لتقليص السكر في منتجاتها بما يحافظ على حياة المواطنين والمستهلكين.

وأشار إلى أن المصنع ينتج حالياً 6 منتجات ألبان جديدة بنكهات مختلفة أبرزها لبن بالكمون والحلبة والخيار والنعناع، وتلاقي هذه المنتجات إقبالاً كبيراً، كما تسعى الشركة لزيادة حصتها من الزبادي الطازج لتزيد على النسبة الحالية وهي 30%.

وأوضح أن مصنع الشركة في منطقة ناهل هو الأحدث في الدولة من ناحية المعدات، حيث شكلت المعدات ثلث تكلفة المصنع، مشيراً إلى أنه يتميز باستخدام أحدث التقنيات والأجهزة لضمان جودة أعلى للمنتجات، ويعمل به أعداد محدودة من العمالة ولدينا محلب دائري هو الأول من نوعه في الدولة يمكنه حلب 80 بقرة بواسطة عاملين فقط ويصل إنتاج البقرة في اليوم الواحد 37 لتراً.

طاقة شمسية

وكشف الجابري أن لدى مرموم للألبان ألواحاً شمسية تولد 1.6 ميجاوات من الطاقة التي يجري توريدها لشبكة شركة العين للتوزيع، وتجري عملية احتساب استهلاك الطاقة من قبل شركة العين للتوزيع وخصم قيمة الطاقة التي جرى توريدها لهم.

ونوه بأن منتجات الشركة تتواجد حالياً في 2500 منفذ بيع منها 50% تخص المراكز التجارية الكبرى و20% للبقالات و30% لشركات الطيران والفنادق، موضحاً أن طيران الإمارات والاتحاد أبرز عملاء الشركة. وقال: سنضاعف عدد منافذنا وعمليات تسويق منتجاتنا خلال الفترة المقبلة.

وأشاد بتطور الصناعات الوطنية خاصة في مجال الألبان والعصائر، داعياً الجهات الحكومية إلى أن تخصص نسبة من مشترياتها لمنتجات مصانع الألبان الوطنية وقال: نواجه منافسة قوية جداً.

وأعتقد أن تخصيص نسبة من مشتريات الحكومة ستمثل حافزاً وداعماً للنمو والتوسع والانتشار. وكشف عن أن الشركة ستقوم خلال العام المقبل بإرسال عدد من الشباب المواطنين لتعلم تطورات صناعة الألبان في جامعات داخل وخارج الدولة بما يؤدي إلى تطوير هذه الصناعة التي أثبتت نجاحاً كبيراً في الإمارات.

توسع

أكد جيرمي هنشي المدير العام لشركة مرموم للألبان أن الشركة تعمل على تعزيز مكانة منتجاتها في السوق المحلي، وقال: نسعى إلى رفع حصتنا السوقية كشركة وطنية ونعمل على تقديم منتجات تتمتع بالجودة العالية والسمعة الطيبة.

ولفت إلى أن الشركة بدأت حملة تسويقية خلال أكتوبر الماضي، كما ستطلق حملة أخرى بداية العام المقبل للتوسع في مختلف منافذ البيع في الدولة، والتعريف بمنتجاتها من الألبان والعصائر، مع توجهها للتوسع في منتجات جديدة ومتنوعة خلال الفترة القادمة.