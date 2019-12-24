استخدامات الذكاء الاصطناعي البيئية تعزز الناتج العالمي بـ5.2 تريليونات دولار

المصدر: أبوظبي - البيان

أشارت توقعات شركة «بي دبليو سي» العالمية للاستشارات إلى أن اللجوء إلى الذكاء الاصطناعي في الاستخدامات البيئية بوسعه المساهمة بقيمة تصل إلى 5.2 تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي بحلول نهاية العقد المقبل، مع تقليل الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 4 %.

كما اعتبر تقرير متخصص بالذكاء الاصطناعي «تقنية تمكين رئيسة» يُعتمد عليها في تحقيق أهداف الطاقة المتجددة والاستدامة. واستند التقرير الذي صدر أمس بعنوان «الذكاء الاصطناعي وإحداث التحوّل في مستقبل الطاقة والاستدامة»، إلى مراجعة شاملة للتأثيرات المتوقع أن يُحدثها الذكاء الاصطناعي والتي جُمعت من قرابة 70 تقريراً استشارياً وصحفياً ومن مقالات وتحليلات إخبارية ووثائق حكومية.

وأوضح التقرير الذي وُضع في إطار الاستعدادات لعقد القمة العالمية لطاقة المستقبل المرتقبة في يناير المقبل، أن الذكاء الاصطناعي سيكون العامل المشترك في تحسين الاستدامة على امتداد مجموعة واسعة من القطاعات، وأنه سيكون بمثابة عامل تمكين للابتكارات الأخرى.

قمة

ومن المنتظر أن يكون الدور الذي يلعبه التقدم في الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وإنترنت الأشياء، في تسريع التنمية المستدامة، أحد أبرز الموضوعات المطروحة على أجندة مؤتمر قمة مستقبل الاستدامة، المؤتمر الرئيس ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، والذي ينعقد يومي 14 و15 يناير المقبل. ويشتمل مؤتمر القمة المرتقب على عروض تقديمية مهمة تتناول العلاقة بين التقنيات والاستدامة، مثل «الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في مقابل الذكاء الاصطناعي والشبكات الذكية» الذي يقام يوم الثلاثاء 14 يناير عند الساعة 1:35 بعد الظهر، وعرض «الحلّ في الخوارزميات: الذكاء الاصطناعي يقودنا إلى كوكب أكثر خضرة»، الذي يقام يوم الأربعاء 15 يناير.

وتركز معظم الاستثمارات التجارية في الذكاء الاصطناعي على درّ إيرادات جديدة أو خفض التكاليف التشغيلية في الشركات، ومع ذلك فقد حدّدت المصادر المُدرجة في تقرير القمة العالمية لطاقة المستقبل أن مكاسب الاستدامة في كثير من الأحيان تسير بموازاة المنافع المالية. وأظهر التقرير كذلك أن الذكاء الاصطناعي يساعد في الإجابة عن السؤال المطروح حول كيفية الحدّ من التأثير على البيئة مع الحفاظ على النمو الاقتصادي.

تطبيقات

قال الدكتور ألكسندر ريتشل، رئيس قسم التقنية في مصدر، إن للذكاء الاصطناعي القدرة على تسريع التنمية المستدامة بعدة طرق، موضحاً أن تقنياته يمكن أن تدعم تطبيقات مثل تخزين الطاقة الذي يساعد على دمج مصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية دمجاً أكثر فعالية في شبكات الكهرباء.