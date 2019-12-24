غرفة التجارة الدولية: سمعة عالمية للمناطق الحرة في الإمارات

المصدر: الشارقة - البيان

أكد حميد بن سالم، رئيس غرفة التجارة الدولية في الإمارات، السمعة العالمية التي تتمتع بها المناطق الحرة في الإمارات، والتي أصبحت مثالاً يحتذى في تطبيق أعلى معايير المواصفات والجودة، والالتزام باعتماد أفضل الممارسات الإبداعية والمبتكرة في الصناعات الغذائية المتنوعة، معتبراً أن المناطق الحرة جزء لا يتجزأ من منظومة التميز الاقتصادي بالدولة.

ولفت إلى أن المنتجات الغذائية المصنعة في المناطق الحرة بالدولة تواكب أفضل الممارسات العالمية في المواصفات والمقاييس والجودة والرقابة، وهو الأمر الذي أتاح لها الوصول إلى كل أسواق العالم بسهولة ويسر، إذ تتميز علامة الجودة الإماراتية بإقبال كبير عليها، نظراً إلى تلبيتها كل المعايير العالمية للسلامة والصحة، ومواكبتها كل ما هو حديث ومتطور في مجال التصنيع، مؤكداً أن الإمارات عززت من مكانتها كوجهة عالمية للصناعات الغذائية.

كانت غرفة تجارة وصناعة الشارقة استضافت أخيراً الاجتماع الدوري الثالث لمجلس إدارة غرفة التجارة الدولية في الإمارات، وبحث الاجتماع خطط غرفة التجارة الدولية المستقبلية الرامية إلى تطوير خدماتها وتعزيز سمعتها أمام نظرائها في الأسواق العالمية، وتحقيق تمثيل أوسع لمجتمع الأعمال المحلي على المستوى العالمي، إضافة إلى الترويج للغرفة وخدماتها وأنشطتها وفعالياتها المقبلة، كما تم خلال الاجتماع المصادقة على محضر الاجتماع الثاني واعتماد ميزانية 2020، ومراجعة الأنشطة والفعاليات التي شاركت بها غرفة التجارة الدولية منذ بداية العام الجاري.

وترأس الاجتماع حميد بن سالم، وحضرته فاطمة خليفة المقرب، مديرة إدارة العلاقات الدولية بغرفة تجارة وصناعة الشارقة وعضو مجلس إدارة غرفة التجارة الدولية في الإمارات، وأعضاء مجلس الإدارة الغرفة الدولية.

وأشاد بن سالم بالدور الذي تؤديه هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز القطاعات الاقتصادية الإنتاجية والتجارية والصناعية، وتسهيل حركة الاستيراد والتصدير من خلال التشريعات والمواصفات الفنية بما يخدم سياسة التنوع الاقتصادي للدولة، وخطط التنمية الشاملة، مثمناً الدور الذي تقوم به فيما يتعلق باعتماد أفضل الممارسات العالمية والكفاءة والجودة.

وأوضح بن سالم أن غرفة التجارة الدولية في الإمارات حريصة على التعريف بالفرص الاستثمارية، وتسليط الضوء على كيفية الاستفادة منها خصوصاً مع اقتراب معرض إكسبو 2020 دبي الذي يعتبر منصة عالمية للترويج للدولة وبيئة أعمالها التنافسية.