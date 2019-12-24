صندوق النقد العربي يكثف جهوده لإنشاء مؤسسة للمقاصة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

تم أمس عقد الاجتماع الثالث والتسعين بعد المئة لمجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي، في أبوظبي، برئاسة الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس مجلس الإدارة. واستعرض المجلس جهود استكمال إنشاء مؤسسة تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، يمتلكها صندوق النقد العربي، لإدارة النظام الإقليمي لمقاصّة وتسوية المدفوعات العربيّة.

وتم استعراض نتائج بعثات المتابعة التي أوفدها الصندوق للوقوف على سير تنفيذ برامج الإصلاح المتفق عليها، والمدعومة بقروض من الصندوق.

وتضمن جدول أعمال المجلس استعراضاً لتطورات النشاط الاستثماري للصندوق، ومنها نشاط قبول الودائع من المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وأداء المحافظ الاستثمارية، والتطورات في الأسواق المالية العالمية، والإجراءات التي تم اتخاذها لتنفيذ استراتيجية الصندوق في مجال الاستثمار.

كما أُحيطَ المجلس عِلْمَّاً بفرص التدريب التي وفرها الصندوق خلال الربع الرابع من عام 2019، للكوادر العربية بالمؤسسات الاقتصادية والمالية والنقدية والإحصائية الرسمية في الدول العربية، من خلال معهد التدريب وبناء القدرات التابع له.

تمثلت نشاطات المعهد، خلال الربع المذكور في تنظيم 12 دورة تدريبية، قدم خلالها حوالي 275 ساعة تدريبية، بمشاركة الفنيين بصندوق النقد العربي، وبالتعاون مع عدد من المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية.

كما اطلع المجلس على نشاط الصندوق في مجال العمل على تطوير القطاع ‏المالي في الدول العربية، من خلال المبادرات التي يتبناها، بالتعاون مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية ذات ‏الصلة. ‏