مشروع مشترك بين «أبوظبي التنموية القابضة» و«غروب 42»

المصدر: أبوظبي- البيان

وقعت شركة أبوظبي التنموية القابضة وشركة غروب 42، أمس، اتفاقية مشروع مشترك، يهدف إلى تقديم منتجات وخدمات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لمجموعة الشركات التابعة لـ«أبوظبي التنموية القابضة»، وسيتم بموجب الاتفاقية تأسيس شركة «أدالتيكس» كياناً مستقلاً قانونياً وتشغيلياً.

وسيتم استغلال المنتجات الرقمية والخبرات المتخصصة، التي تقدمها G42، لتطوير عدد من التطبيقات الذكية في الشركات التابعة لـ «أبوظبي التنموية القابضة». وتتضمن بعض هذه المنتجات حلولاً ذكية قابلة للتطوير والتوسعة ضمن عدد من القطاعات المستهدفة. كما ستدعم الاتفاقية شركة أبوظبي التنموية القابضة لتعزيز الكفاءة الرقمية وتحسين أداء محفظة الشركات التابعة لها.

وقال محمد السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي التنموية القابضة: «لا تقتصر أهمية شراكتنا الاستراتيجية مع G42 على تطبيق مجموعة من الابتكارات المتميزة، التي ترمي إلى تعزيز الأداء والكفاءة الرقمية على امتداد محفظة الشركات التابعة لنا فحسب، بل تكمن قيمتها أيضاً في تحفيز عملية التحديث الرقمي عبر العديد من قطاعات الاقتصاد غير النفطي بالإمارة».

من جهته، قال بينغ تشاو، الرئيس التنفيذي لشركة Group 42: « سيتم تقديم الدعم للشركات التابعة لـ«أبوظبي التنموية القابضة» عن طريق تطبيق مبادرات الذكاء الاصطناعي وتقنيات البيانات، انطلاقاً من حرصها على الاستفادة من الفرص المتوفرة والتعامل مع التحديات التي ستفرضها الثورة الصناعية الرابعة».