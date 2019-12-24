«ألومينا إنرجي» و«مواد سيراميك» تبحثان استخدام مواد سيراميكية معاد تدويرها في تخزين الطاقة

المصدر: دبي- البيان

أبرمت شركتا «ألومينا إنرجي» ومقرها الولايات المتحدة، و«مواد سيراميك»، ومقرها الإمارات مذكرة تفاهم لاستكشاف سبل استخدام مواد سيراميكية، معاد تدويرها لتطوير نظم لتخزين الطاقة الحرارية، تتميز بانخفاض تكلفتها وانبعاثاتها من الغازات الدفيئة، وذلك تمهيداً لتطبيقها في مشاريع أكبر، تشمل تخزين الطاقة الشمسية المركزة واسترداد الحرارة المهدرة وتخزين الطاقة الكهربائية الحرارية.

وكانت «مواد سيراميك» طورت حلاً مبتكراً نالت عليه براءة اختراع، ويتمثل في إعادة تدوير النفايات الصناعية الصلبة للحصول على منتجات سيراميكية مستدامة، وذات قيمة مضافة ومنخفضة التكلفة.

وبهدف تسليط الضوء على هذه التقنية، عملت الشركة مع «وحدة دعم الابتكار التكنولوجي»، المبادرة المشتركة بين شركتي أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» وبي بي على بناء مختبر أبحاث في مجمّع «تك بارك»، ضمن مدينة مصدر في أبوظبي، وهو أول مختبر من نوعه في منطقة الخليج، ويركز على تدوير النفايات الصلبة وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة مضافة، ما يساعد في التقليل من النفايات الصناعية.

مزايا عديدة

وقال الدكتور نيكولا كالفيه، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «مواد سيراميك»: «استبدال الموارد الطبيعية بالنفايات ينطوي على مزايا عديدة، فالنفايات أقل تكلفة بكثير من المواد الخام التقليدية، ما يساعد في الحصول على منتج تجاري نهائي بأسعار منافسة.

كما أن تجنب استخراج الموارد الطبيعية ونقلها يسهم في تفادي إطلاق كميات كبيرة من الكربون، فضلاً عن تقليل استهلاك الطاقة المستخدمة في التصنيع، وبالتالي التقليل من انبعاثات الغازات الدفيئة. وبشكل إجمالي، يحقق ذلك انخفاضاً بنسبة 40% على الأقل في انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون مقارنة بطرق تصنيع السيراميك التقليدية. كما تسهم هذه العملية في تحويل النفايات عن المكبات».

وقال ريتشارد داش، الرئيس التنفيذي لشركة «ألومينا إنرجي»: يعدّ التلوث مشكلة عالمية مهمة، لذلك كانت هناك على مدى السنوات القليلة الماضية جهود ملموسة لتطوير حلول في مجال الطاقة النظيفة وإدخالها حيز التداول التجاري.

ورغم تحقيق خطوات متقدمة في مجال تكنولوجيا الطاقة النظيفة، إلا أن تجاوب العالم معها كان محدوداً. ويعود ذلك جزئياً إلى انخفاض قدرتها التنافسية من حيث التكلفة مع خيارات الوقود الأحفوري المتوفرة حالياً، وعدم استقرار إمدادات مصادر طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

وقالت ساشا براون، مؤسسة ومديرة عمليات «ألومينا إنرجي»: نتطلع إلى العمل عن كثب مع «مواد سيراميك» لتطوير مواد سيراميكية معاد تدويرها ومنخفضة التكلفة لاستخدامها في نظم تخزين الطاقة الحرارية المزودة بمواد تخزين صلبة، لتعزيز مساهمة الطاقة المتجددة والحد من الانبعاثات الكربونية الناجمة عن الطاقة الحرارية المتولدة عن أنشطة القطاع الصناعي.

حل مستدام

طورت «ألومينا إنرجي» حلاً مستداماً نوعياً لتخزين الطاقة على نطاق واسع، حيث تستخدم الشركة في نظمها مواد سيراميكية صلبة وتقنية حائزة براءة اختراع تمكن من تخزين الطاقة وتحريرها لاحقاً عند الحاجة إليها.

وتسهم هذه التقنية في تعزيز الأداء وخفض التكلفة (أقل من 15 دولاراً/ كيلو واط ساعة) عن طريق استخدام مواد سيراميكية معاد تدويرها لتخزين حرارة تصل إلى أكثر من 1000 درجة مئوية. وتوفر «ألومينا إنرجي» حلاً مرناً وفعالاً وبأسعار منافسة لتخزين الطاقة، يمكّن من شحن وتفريغ الحرارة أو الكهرباء عند الطلب ومن دون انبعاثات.