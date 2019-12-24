«كي بي إم جي الشرق الأوسط وجنوب آسيا» تحقق نمواً مضاعفاً لإيراداتها

المصدر: دبي- البيان

نمت الإيرادات الإجمالية للشركات الأعضاء بشبكة كي بي إم جي في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا بنسبة 11.6% بالعملة المحلية للسنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2019، مسجلة بذلك نمواً مضاعفاً للسنة السادسة على التوالي.

وارتفع عدد القوى البشرية العاملة في المنطقة لدى شبكة كي بي إم جي إلى مستوى قياسي بلغ أكثر من 8000 من المهنيين والمشاركين، مع توفير أكثر من 2200 فرصة عمل جديدة خلال السنة. وأسهمت هذه العوامل جميعها في جعل منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا بين أسرع المناطق الفرعية نمواً، ضمن شبكة كي بي إم جي.

وتشهد كي بي إم جي ابتكارات خصوصاً في مجال الذكاء الاصطناعي، والواقع المعزز، والمركبات ذاتية القيادة، والطائرات بدون طيار، وتحليلات البيانات، والحوسبة السحابية، وسلسلة الكتل (بلوك شين)؛ وهي التقنيات التي من شأنها أن تعيد تشكيل نماذج الأعمال في القطاعات المختلفة على الصعيدين العالمي والإقليمي. وتعمل كي بي إم جي في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا عبر 14 دولة، وإقليم ولديها أكثر من 30 مكتباً.