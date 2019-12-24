«دو» تحصد جائزة «العلامة التجارية المفضلة في مجال الاتصال»

المصدر: دبي- البيان

تواصل «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، ترسيخ مكانتها شركة وطنية رائدة في تعزيز النسيج الاجتماعي والثقافي المتميز للدولة، حيث حصدت الشركة جائزة «العلامة التجارية المفضلة في مجال الاتصال» في النسخة الخامسة من حفل توزيع جوائز مجلة «فيلبينو تايمز» الذي عُقد في فندق «سوفيتيل دبي ذا بالم»، وتسلم الجائزة نيابة عن دو، عبد الواحد جمعة، النائب التنفيذي للرئيس للإعلام والاتصال في الشركة.

وقال عبد الواحد جمعة، النائب التنفيذي للرئيس للإعلام والاتصال في «دو»: نفخر في «دو» بالمكانة المميزة، التي تحظى بها الشركة اليوم بين مختلف أطياف المجتمع في الإمارات، حيث تمكنت الشركة خلال فترة قصيرة من أن تصبح مثالاً ملهماً في كيفية الالتزام بتجسيد قيم التنوع والانفتاح والتفاعل مع كل فئات المجتمع على أساس إنساني قبل كل شيء.

وأضاف جمعة: "نحن ندرك أهمية التنوع الثقافي في الإمارات ونسعى دائماً إلى طرح خدمات ومنتجات، تلبي متطلبات جميع السكان من مواطنين ومقيمين. ويسعدنا الفوز بهذه الجائزة المرموقة، والتي تدفعنا لمواصلة العمل على تقديم المزيد من الابتكارات المصممة لإثراء أساليب حياة عملائنا.

ونحن فخورن للغاية بكوننا شركة الاتصال المفضلة لدى أفراد الجالية الفلبينية التي تشكل جزءاً لا يتجزأ من النسيج المجتمعي الفريد في الإمارات.