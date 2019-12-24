«أدنيك» تتعاون مع «ستارت إيه دي» لدعم رواد الأعمال الشباب

المصدر: أبوظبي- البيان

أبرمت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» اتفاقية تعاون مع «ستارت إيه دي»، مسرّعة ريادة الأعمال العالمية التي تتخذ من جامعة نيويورك أبوظبي مقراً لها بدعم من شركة «تمكين»، لدعم برنامجها لريادة الأعمال للشباب، والذي يتيح للمبتكرين الواعدين الفرصة لعرض استراتيجياتهم وقدراتهم على الابتكار.

جاء ذلك خلال حفل توقيع شراكة نظمته أدنيك مع «ستارت إيه دي»، عقب دعم الأخيرة لإطلاق أربعة صناديق ذكية لتدوير النفايات، والتي تم إنشاؤها بناءً على نموذج أولي قامت بتطويره منصة سايكلد، وهي شركة ناشئة تحظى بدعم منصة «ستارت إيه دي» وجامعة نيويورك أبوظبي.

وتم عرض التقنية الذكية الجديدة خلال معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2019 في الواجهة المائية لمركز أبوظبي الوطني للمعارض، بهدف تشجيع زوار المعرض على استكشاف أهمية هذا الابتكار البيئي الذي يدعم جهود الاستدامة.

وتقدم الصناديق الذكية حلاً مبتكراً لمنظمي الفعاليات الخارجية، إذ تساهم في تقليل تكلفة إدارة النفايات وتعزّز من تفاعل الزوار، حيث سيتمكّن المستخدمون عند تخلّصهم من النفايات، خاصةً المعدنية والبلاستيكية والزجاجية، من استعراض المعلومات المتعلّقة بوزن المواد التي تم التخلّص منها ونسبة انبعاثات الكربون التي تم تخفيضها نظراً لإدارة المخلفات بطريقة ذكية، وذلك عبر أجهزتهم الذكية.