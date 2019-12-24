«ستراتا» تواصل تعزيز قدراتها في صناعة الطيران

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أعلنت شركة «ستراتا للتصنيع»، المتخصصة في تصنيع أجزاء هياكل الطائرات من المواد المركبة والمملوكة بالكامل لشركة «مبادلة للاستثمار» عن تمديد شراكتها المستمرة منذ عشر سنوات مع شركة «ليوناردو إس بي إيه» الإيطالية عبر توقيع مذكرة تفاهم جديدة لتطوير وتصنيع أجزاء هياكل الطائرات المصنّعة من المواد المركبة بهدف تلبية احتياجات كبرى شركات صناعة الطائرات العالمية.

وبموجب المذكرة، ستعمل الشركتان على توسيع نطاق أعمال وحدة صناعة هياكل الطائرات لديهما على المستوى العالمي عبر الاستفادة من خبراتهما الهندسية وقدرات الإنتاج المشتركة لدفع تطوير التقنيات الجديدة.

ومن جانبها، ستوفر «ليوناردو إس بي إيه» خدمات الدعم الفني. كما ستعمل على رفع مستوى تبادل المعارف والخبرات مع ستراتا في مجال التكنولوجيا المتقدّمة باعتبارها واحدة من أفضل 10 شركات عالمية في قطاع صناعة الطيران والدفاع والأمن.

صنع في الإمارات

وقال إسماعيل عبدالله، الرئيس التنفيذي لشركة ستراتا للتصنيع: تهدف شركة ستراتا إلى تعزيز شعار «صنع في الإمارات» من خلال ضمان تسليم أجزاء هياكل الطائرات عالية الجودة إلى كبرى شركات صناعة الطائرات العالمية، وذلك تماشياً مع رؤية أبوظبي 2030 المتمثلة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تنمية وتطوير قدراتنا التكنولوجية، وكوادرنا الوطنية، وخبراتنا في مجال تصنيع هياكل الطائرات، وذلك لمواصلة تعزيز قدراتنا التنافسية ضمن أحد أكثر القطاعات اعتماداً على التكنولوجيا المتطورة والابتكارات في العالم.

كفاءات

وقال جيانكارلو شيسانو، العضو المنتدب لقسم هياكل الطائرات لدى شركة «ليوناردو»: بعد مرور 10 أعوام على مشاركة ستراتا في برنامج «إيه تي آر»، نواصل تعاوننا الاستراتيجي مع الشركة الإماراتية الرائدة في قطاع الطيران. وتعد الكفاءات الهندسية التي تمتلكها الشركتان والعمليات المتقدمة التي توظفانها أحد أبرز عوامل النجاح، ما يضمن قدرتنا على استغلال فرص الأعمال الجديدة بشكلٍ يحقق مصلحة الطرفين.

وترتكز المذكرة على الشراكة الاستراتيجية بين ليوناردو و«مبادلة». ويأتي نمو أعمال ستراتا بفضل الدعم الكبير الذي تحظى به الشركة من «مجلس التوازن الاقتصادي» في أبوظبي. وبالإضافة إلى «ليوناردو إس إيه بي»، تتعاون شركة ستراتا للتصنيع مع مجموعة متنوعة من كبرى شركات تصنيع الطائرات، بما في ذلك إيرباص وبوينج وبيلاتوس للطائرات.