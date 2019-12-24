ورشة لـ«الفجيرة الوطني» عن متطلبات الشركات الصغيرة

المصدر: دبي - البيان

استضاف بنك الفجيرة الوطني في دبي الدورة الأولى من ورشة عمل التفكير التصميمي التي حضرها العديد من أصحاب ومديري المشروعات الصغيرة والمتوسطة من قطاعات متنوعة، لتبادل الأفكار ومناقشة التحديات، وبحث عدد من الموضوعات ذات الصلة مثل المتطلبات المصرفية، والتحويلات، والرسوم، والعمليات، والالتزام بضريبة القيمة المضافة والأنظمة التشريعية.

استهدفت ورشة العمل الاطلاع على آراء العاملين في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورؤيتهم التي من شأنها مساعدة بنك الفجيرة الوطني، لفهم وتلبية متطلباتهم لتأسيس منصة رقمية بالتعاون مع ممثلي القطاع.

حضر الورشة ممثلو القطاعات المختلفة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن المعتزم إقامة 4 ورش عمل أخرى خلال الشهور المقبلة، لإتاحة الفرصة أمام قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتعبير عن احتياجاته وتطلعاته المصرفية، بما يسهم في توفير خدمات وحلول فعالة لازدهار القطاع.

وقال ديفيد جاجرسون، رئيس قسم خدمة العملاء وتطور المنصات ببنك الفجيرة الوطني: «ورشة عمل التفكير التصميمي ركيزة أساسية لبناء مجتمع خاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنصة مصرفية متكاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتعتبر المناقشات والرؤى التي تتم طرحها خلال الجلسات هي استراتيجيتنا لفهم احتياجات هذا القطاع، وابتكار حلول مصرفية فريدة لتلبية تلك الاحتياجات. تعكس ورشات العمل هذه التزامنا ببناء مجتمع إلكتروني يجمع المعنيين في القطاع ويتيح لهم سهولة التواصل وتبادل الخبرات وتحقيق أقصى فائدة من الموارد والسياسات الحكومية».

وباعتبارها منصة مجتمعية مخصصة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من المتوقع أن تتيح منصة بنك الفجيرة الوطني ميزة الاستفادة من أحدث حلول الأعمال والخبرات، وستتطور المنصة لتتحول إلى ملتقى فريد يسهم في تلبية المتطلبات المصرفية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإتاحة سهولة التواصل مع العاملين في القطاع، وابتكار الحلول التي من شأنها التصدي للتحديات التي قد تواجهها شركات القطاع.