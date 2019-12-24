«أويو الإمارات» توسّع محفظتها إلى 310 عقارات في عام

المصدر: دبي - البيان

نجحت «أويو الإمارات» بتوسيع محفظتها لتشمل 4461 غرفة في 310 فنادق ومنازل خلال عام واحد فقط. وتنشط «أويو للفنادق والمنازل» في قطاع الفنادق من فئات النجمتين والثلاث والأربع نجوم في الإمارات. واستضافت هذه العلامة منذ انطلاقها في أكتوبر العام الماضي أكثر من 80 جنسية عبر محفظتها، وتسعى لتصبح سلسلة الفنادق الأضخم في العالم بحلول 2023.

وتمكنت «أويو الإمارات» خلال هذه الفترة من توسيع نطاق حضورها عبر تبني استراتيجية متعددة العلامات التجارية مع إطلاق علامتيها الناجحتين عالمياً «أويو هوم» و«كابيتال أو». وفي حين توفر خدمة إدارة المنازل «أويو هوم» حلولاً ميسرة لمالكي المنازل الثانية، تواكب «كابيتال أو» احتياجات مسافري الأعمال الدوليين.

وقال براناف ميهتا، مدير «أويو للفنادق والمنازل» في الإمارات: «ما تزال أويو في بداية الطريق. ولطالما شكّلت الإمارات أحد أبرز نجاحاتنا العالمية، ونحن سعداء للغاية باستضافة أشخاص من جميع أنحاء العالم خلال العام الفائت.

ونبذل جهوداً حثيثة في تجهيز محفظتنا لاستضافة مسافري الأعمال والترفيه خلال فترة إكسبو 2020 المرتقب». وتعتبر «أويو للفنادق والمنازل» أكبر مجموعات التأجير والامتياز التجاري للفنادق والمنازل والمساحات السكنية في جنوب آسيا والثالثة عالمياً لناحية الحجم وسرعة النمو، وأكبر علامة تجارية مستقلة للفنادق في الصين.

وقال عبد الله الهاشمي، صاحب فندق الهاشمي «أويو 140»: كانت أويو مفاجأة كبيرة بالنسبة لنا، إذ بالكاد كنا نعرف عنها شيئاً قبل عام واحد، ويسرنا أن نكون جزءاً من شبكتها في الإمارات. وأفخر لكوني أول مالك فندق إماراتي يتعاون مع أويو في الدولة.