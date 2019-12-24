عزيزي للتطوير العقاري تبيع جميع وحدات برج «فاريشتا»

المصدر: دبي ـ البيان

تمكنت عزيزي للتطوير العقاري، من بيع جميع وحدات برجها السكني «فاريشتا» المتوقع تسليمه قريباً في الفرجان. وتم بيع 74% من وحدات المشروع لمواطني الإمارات والمقيمين فيها، و8% لمستثمرين يعيشون في السعودية، بينما تم شراء الوحدات المتبقية من قبل عملاء في 19 دولة أخرى. وينتمي المشترون عموماً إلى 44 جنسية.

ويقع «فاريشتا» في أحد المواقع المرجح نموها ضمن المناطق الجديدة في دبي، ويتميز بسهولة الوصول إلى موقع «إكسبو 2020 دبي» وابن بطوطة مول ومرسى دبي و«جميرا بيتش ريزيدنس»، إضافة إلى العديد من الأماكن المهمة الأخرى في الإمارة. وفي ظل التقارير التي ترجح وصول أكثر من 25 مليون زائر إلى دبي، يتوقع أن يكون ذلك عاملاً محفزاً لنمو القطاع العقاري في الفترة التي تسبق المعرض.