القنصلية العامة لهولندا بدبي تنظم منتدى عن «مستقبل الغذاء الصحي»

المصدر: دبي - البيان

نظمت القنصلية العامة لمملكة هولندا في دبي مؤخرا بالتعاون مع شركة «الروابي» للألبان، وشركة «فريزلاند كامبينا» الشرق الأوسط، منتدى حول «مستقبل الغذاء الصحي»؛ لمناقشة أهمية وجود أغذية صحية تحتوي على جميع المتطلبات الغذائية اليومية.

واستهدف منتدى «مستقبل الغذاء الصحي»، مناقشة الاتجاهات الحالية والمستقبلية نحو صناعة الأغذية الصحية، والفرص والتحديات، بمشاركة الخبراء الدوليين والمحليين من أجل تحديد نموذج المستقبل للأغذية الصحية في سوق الإمارات العربية المتحدة؛ حيث تم تسليط الضوء على مستقبل منتجات الألبان الوظيفية، وتوفير غذاء صحي.

وقال الدكتور أحمد التيجاني الرئيس التنفيذي لشركة «الروابي»، إن «الروابي» تستثمر في الأبحاث مع المؤسسات الدولية والموردين لتطوير حلول مبتكرة تخدم احتياجات المستهلك.