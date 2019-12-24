«رايب إن. سي. سي» تشارك بمؤتمر للبنية التحتية الإلكترونية العربية

المصدر: دبي ـ البيان

شاركت منظمة «رايب إن. سي. سي» سجل الإنترنت الإقليمي لأكثر من 24000 عضو في 78 دولة، مؤخراً في المؤتمر السنوي «إي-أيج» الذي نظمته المنظمة العربية لشبكات البحوث والتعليم في إطار مبادراتها لبناء القدرات الأكاديمية..

وخلال المؤتمر، استعرضت «رايب إن. سي. سي» آلية عملها كمنظمة والدور المنوط بها أمام العالم، ومهامها الأساسية في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك تقديم الدعم للبنية التحتية للإنترنت من خلال التنسيق الفني وتوفير الخدمات لصالح مجتمع الإنترنت بشكل عام، بالإضافة إلى تعزيز نشر وتبني الإصدار السادس من بروتوكول عناوين الإنترنت من خلال مختلف البرامج التدريبية والاستشارية التي تقدمها.

كما توفر منظمة «رايب إن. سي. سي» مجموعة من أدوات وخدمات القياس لدعم عمليات أعضائها الذين يتألفون من الشبكات الأكاديمية والبحثية، ومالكي الشبكات المؤسسية، ومزودي خدمات الإنترنت، ومشغلي خدمات الاتصالات، وغيرهم.

وقال الدكتور يوسف طورمان، المدير العام للمنظمة العربية لشبكات البحوث والتعليم: رسخ هذا المؤتمر مكانته كمنصة مهمة للتواصل بين الخبراء والعلماء والمختصين، حيث يتماشى ذلك مع سعينا لإدماج البنية التحتية الإلكترونية العربية في البيئة العالمية.

ونحن نرحب بشراكتنا مع منظمة «رايب إن. سي. سي» في خطوة استراتيجية من شأنها تعزيز دور المنظمتين في تطوير الشبكات الأكاديمية والأبحاث على مستوى المنطقة. وتقوم «رايب إن. سي. سي» بتوفير دعم قوي لجهودنا الرامية إلى تحسين الاتصال بالإنترنت للشبكات الأكاديمية والتعليمية في المنطقة العربية، ونتطلع إلى نقل تعاوننا إلى مستوى أعلى من التنسيق والتكامل.