افتتاح فندق رمادا باي ويندام في ديرة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة الغرير للعقارات افتتاح فندق رمادا باي ويندام في منطقة ديرة بمدينة دبي رسمياً.

ويقع فندق رمادا باي ويندام ديرة دبي الذي افتتح أبوابه للنزلاء والزوار مؤخرا في قلب منطقة ديرة التاريخية والثقافية بمدينة دبي، ويبعُد بضع دقائق فقط عن أول مركز تسوق في دبي، مركز الغرير.

ويستقبل الفندق الآن حجز الغرف والأجنحة التي يبلغ عددها 173 غرفة وجناحاً، بالإضافة إلى مطعمٍ لتلبية جميع احتياجات النزلاء في تناول الطعام، وحوض سباحة على السطح يطل على دبي القديمة وما حولها.

وبفضل موقعه الذي يبُعد 10 دقائق فقط عن مطار دبي الدولي وخطوات قليلة عن محطة مترو صلاح الدين، يُعدّ فندق رمادا باي ويندام هو المكان المثالي للسياح أو المسافرين لأغراض العمل الذين يبحثون عن مكان مريح للاسترخاء بين الاجتماعات.