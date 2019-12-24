افتتاح ثاني فندق لـ«ميلينيوم بلايس» في مرتفعات البرشاء بدبي

المصدر: دبي- البيان

أعلنت فنادق ومنتجعات ميلينيوم الشرق الأوسط وإفريقيا افتتاح ميلينيوم بلايس بمرتفعات البرشاء، الواقع في منطقة مرتفعات البرشاء بدبي. والفندق هو الثاني الذي يعمل تحت العلامة التجارية «ميلينيوم بلايس»، التي تحمل شعار «كن حيث تكون سعيداً»..

وقال كيفورك دلدليان، الرئيس التنفيذي لفنادق ميلينيوم الشرق الأوسط وإفريقيا: يتمتع الفندق بموقع متميز على شارع الخيل الأول في مرتفعات البرشاء، إحدى أكثر مناطق دبي حيوية وعصرية، ويوفر وصولاً سهلاً إلى شارع الشيخ زايد وشارع حصة.

ويقع الفندق على مقربة من موقع معرض إكسبو ودبي الجنوب والمناطق التجارية في مدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للإنترنت وكذلك قرية المعرفة وجبل علي. والفندق على بعد 10 دقائق بالسيارة من مول الإمارات، وكيلو مترين من دبي مارينا، و3 كم من نادي الإمارات للغولف.

ويضم الفندق مطعمين يقدمان وجبات طوال اليوم مع طهي حي في إم1 ومقهى في اللوبي، ومناطق عمل مشتركة، وخدمة غرف على مدار الأربع والعشرين ساعة، ومساحات اجتماعات مرنة، وسيفتتح قريباً مطعم «أرابيسك»، و«توينتي 9» لاونج كافيه في الطابق 29 وصالون للسيدات.

ويحتوي فندق ميلينيوم بلايس مرتفعات البرشاء، وهومن فئة الأربع نجوم، على 915 غرفة وجناحاً وشقة مخدّمة. وتضم الأجنحة غرفة نوم واحدة وغرف نوم واسعة، وغرفاً منفصلة للمعيشة وتناول الطعام وحمامين اثنين (تضم أحواض ماء قائمة بذاتها) إضافة إلى مقصورة دوش تتميز بتصميمها الأنيق ومساحتها الواسعة وتوفيرها أعلى مستويات الراحة.