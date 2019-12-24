«الإمارات الإسلامي» أفضل مصرف للشركات الصغيرة والمتوسطة

المصدر: دبي - البيان

حصد «الإمارات الإسلامي» جائزة «أفضل مصرف للشركات الصغيرة والمتوسطة»، خلال حفل توزيع جوائز «إنتربرايز أجيليتي» برعاية «دو».

وجاء الفوز بالجائزة المرموقة تكريماً لخدمات المصرف المبتكرة والمناسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتأكيداً على مكانته كمصرف مفضل لرواد الأعمال المواطنين في الإمارات الراغبين بالحصول على منتجات وخدمات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لدعم نمو أعمالهم.

ويوفر «الإمارات الإسلامي» حلولاً تلبي الاحتياجات المصرفية لأكثر من 46 ألف شركة صغيرة ومتوسطة في الدولة، وقد سجّل قسم الخدمات المصرفية للأعمال في المصرف نمواً مضاعفاً في عام 2019 حتى تاريخه.

وقال وسيم سيفي، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في «الإمارات الإسلامي»: الفوز بالجائزة يعكس النجاح الكبير الذي حققته خدماتنا المصرفية الموجهة للأعمال، والتي تضع المتعاملين من الشركات الصغيرة والمتوسطة في المقام الأول بوصفهم مرتكزات جوهرية لاقتصاد دولة الإمارات.

وباعتبارنا الشريك المصرفي الإسلامي لإكسبو 2020 دبي، نبذل باستمرار قصارى جهدنا لدعم أهداف هذا الحدث العالمي الرامية إلى بناء بيئة أعمال مواتية تتيح لرواد الأعمال من المواطنين والمقيمين تحقيق طموحاتهم وخوض مسيرة مكللة بالنجاح.