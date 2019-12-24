16 ملياراً فائض الميزانية الاتحادية في 9 أشهر

المصدر: أبوظبي ــ رامي سميح

أنفقت الحكومة الاتحادية 37.8 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقابل إيرادات بنحو 53.74 ملياراً، ليصل فائض الميزانية العامة للجهات الاتحادية المنفذة لنحو 16 ملياراً عن الفترة نفسها.

ووفق التقرير الصادر عن وزارة المالية لرصد الأداء المالي لتنفيذ الميزانية العامة للجهات الاتحادية للربع الثالث 2019، مثلت الإيرادات الفعلية بالميزانية للتسعة أشهر ما نسبته 89.13% من إجمالي إيرادات الميزانية للسنة المالية 2019. وبلغ إجمالي المصروفات الفعلية (النفقات) نحو 37.8 مليار درهم، بما نسبته 62.3% من إجمالي مصروفات الميزانية للسنة المالية الجارية.

وأشار التقرير إلى أنه في إطار حرص وزارة المالية على مواصلة توفير التقارير والبيانات المالية الحكومية وفق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، واستناداً إلى أحكام المادة 9 والمادة 50 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2011 م بشأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي والقواعد المنظمة لصرف النفقات وتحصيل الإيرادات، ورفع التقارير الدورية لمجلس الوزراء؛ أصدرت الوزارة تقريرها حول الأداء المالي لتنفيذ الميزانية العامة للاتحاد حتى نهاية الربع الثالث من السنة المالية 2019، الذي تضمن بيان نتيجة تنفيذ الميزانية العامة للوزارات والجهات الاتحادية المستقلة.

واعتمدت دولة الإمارات ميزانية ضخمة للسنة المالية 2019 بلغت قيمتها 60.3 مليار درهم من دون عجز، وتم توزيع اعتمادات الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2019 بما يضمن قدرة الوزارات الحكومية على تنفيذ مبادراتها واستراتيجياتها.