دبي ملهمة مدن العالم في تشييد ناطحات السحاب

المصدر: دبي- سيد صالح

ذكرت مؤسسة «ذا كريستيان ساينس مونيتور» الأمريكية أن دبي باتت ملهمة للمدن الأخرى حول العالم في ما يتعلق بتشييد ناطحات السحاب. ونشرت المؤسسة تقريراً حديثاً عن موجة إنشاء البنايات ذات الارتفاعات الشاهقة في مدن العالم، خاصة العواصم والمدن الكبرى بإفريقيا.

وأوضح التقرير أن دبي هي بالأساس، التي أطلقت هذه الموجة مع مطلع القرن الجاري، حيث هدفت من ورائها للتعبير عن طموحها ورغبتها في التواجد بقوة على خريطة العالم من خلال بناء ناطحات السحاب.

وأضاف التقرير أنه بعد انطلاق هذه الموجة، بات هناك اتجاه لقياس طموح كل مدينة ورصد مستوياته، من خلال إحصاء عدد ناطحات السحاب التي يزخر بها أفقها. وأكد التقرير أن دبي هي صاحبة الفضل في انتشار هذا الاتجاه منذ مطلع القرن الجاري، وصار لها نمط متميز في تشييد ناطحات السحاب، حيث باتت المدن الأخرى حول العالم تقتدي بهذا النمط وتتقفى أثره. وأضاف التقرير أن من أبرز المدن التي تأثرت بهذه الموجة جوهانسبرج في جنوب إفريقيا، والعاصمة الكينية نيروبي.