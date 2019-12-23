إعمار تبيع امتيازاً استثمارياً في إحدى منصتي المراقبة في برج خليفة

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

قالت تقارير صحفية إن إعمار العقارية ستبيع منصة المراقبة في برج خليفة، أعلى ناطحة سحاب في العالم، وفي معلومات «البيان الاقتصادي» أن الشركة ستبيع امتياز الاستثمار في إحدى منصتي المراقبة في البرج.

ويضمّ برج خليفة منصّتي مراقبة، هما «آت ذا توب» في الطابقين 124 و125، و«آت ذا توب سكاي» التي تقع في الطابق 148، أي على ارتفاع 555 متراً. ولم يُعرف أي من المنصتين ستكون محلاً للصفقة التي يتوقع أن تدرّ على إعمار نحو 3.6 مليارات درهم.

وقال مصدر مصرفي لوكالة رويترز إن منصة المراقبة تدر ما بين 600 و700 مليون درهم (163-191 مليون دولار) سنوياً، فيما قدّر مصدر مالي قيمة المنصة بنحو مليار دولار.

وقال مصدران للوكالة إن إعمار كلفت ستاندرد تشارترد بتقديم المشورة في بيع «قمة البرج»، وهي من المزارات الجاذبة للسائحين.

يبلغ ارتفاع برج الخليفة 828 متراً بما يصل إلى مثلي ارتفاع مبنى إمباير ستيت في نيويورك ونحو ثلاثة أمثال ارتفاع برج إيفل في باريس. وتعد منصتا «آت ذا توب» في الطابقين 124 و125، و«آت ذا توب سكاي» التي تقع في الطابق 148، أي على ارتفاع 555 متراً مقصداً للسياح جذب 15.92 مليون زائر في 2018.

وغالباً ما تتخارج إعمار من أصول حققت لها الجدوى الاستثمارية المستهدفة، وكانت الشركة قد كلفت ستاندرد تشارترد، في وقت سابق من العام، ببيع أنشطة تبريد المناطق، وفي العام الماضي ببيع خمسة أصول في قطاع الضيافة، آلت إلى شركة أبوظبي الوطنية للفنادق.