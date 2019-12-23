كبسولات «عين دبي» قمرات طائرات حربية

المصدر: دبي- مشرق علي حيدر

بدأ العد التنازلي لتركيب كبسولات مشروع «عين دبي» البالغ عددها 48 كبسولة، وستزوّد الكبسولات بزجاج مزدوج عالي الجودة، يحمي الركّاب من الأشعة تحت الحمراء وفوق البنفسجية، وهو مصنّع بتقنية قمرات الطائرات الحربية نفسها، ما يمنح الركاب إضاءة مثالية ورؤية واضحة. وكانت «هيونداي للهندسة والإنشاءات» منحت عقداً من الباطن لشركة «بوما» الفرنسية لتصميم وشراء وتشييد وتركيب 48 كبسولة عالية التقنية للعجلة الترفيهية الأعلى في العالم «عين دبي» المقامة في جزيرة بلوواترز، التي ستصبح قريباً أطول عجلة مشاهدة في العالم على ارتفاع 250 متراً.