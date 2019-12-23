«اقتصادية دبي» تصدر 3818 رخصة في نوفمبر 2019

المصدر: دبي - البيان

أظهر تقرير حركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي أن إجمالي عدد الرخص الجديدة التي تم إصدارها خلال شهر نوفمبر 2019 وصل إلى 3818 رخصة، ساهمت في إضافة 10821 وظيفة إلى سوق العمل.

وتوزعت تلك الرخص الجديدة على أنشطة عدة جاء في مقدمتها الأنشطة المهنية بنسبة 70.4%، والتجارية 27.7%، والسياحية 5.1%، والصناعية 0.4%. وتؤكد الأرقام الصادرة عن «خارطة الأعمال»، المنصة الرقمية المعلوماتية التابعة لاقتصادية دبي، استمرار حكومة دبي في توفير بيئة ملائمة لممارسة الأعمال التجارية واستمرار الاقتصاد في مسيرته التنموية الطموحة نحو التميز وترسيخ مكانة دبي مركزاً للمال والأعمال على مستوى المنطقة والعالم، وأن تكون مقراً للشركات العالمية.

مناطق رئيسية

وسلّط تقرير حركة الأعمال الضوء على توزيع الرخص الجديدة خلال شهر نوفمبر 2019 حسب المناطق الرئيسية في إمارة دبي، حيث حازت منطقة بر دبي النسبة الأكبر بإجمالي 2214 رخصة، ومن ثم منطقة ديرة 1599 رخصة، ومنطقة حتا بواقع 5 رخص تجارية جديدة.

وأوضح التقرير أن إجمالي معاملات التسجيل والترخيص التجاري المنجزة خلال شهر نوفمبر 2019 وصل إلى 28919 معاملة. وأنجزت مراكز التعهيد المتواجدة في مختلف المناطق بدبي 21940 معاملة أي ما يشكل 76% من إجمالي المعاملات المنجزة، الأمر الذي يظهر الدور الحيوي لهذه المراكز في تقديم خدمات متميزة للجمهور، كما تعكس الأرقام الجهود التي تبذلها اقتصادية دبي لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة للعملاء في سبيل تسهيل مزاولة الأعمال والأنشطة التجارية.

أسماء تجارية

وبلغت عملية حجز الأسماء التجارية 4996 إجراءً، وعدد الموافقات المبدئية 4224 إجراءً، في حين وصل إجمالي عدد التصاريح التجارية في نوفمبر 2019 إلى 1371 تصريحاً، الأمر الذي يؤكد جاذبية دبي للراغبين في مزاولة الأنشطة التجارية من جهة، إلى جانب زيادة ثقة رجال الأعمال بمتانة الاقتصاد المحلي.

وبلغ عدد الرخص الفورية التي يتم إصدارها في خطوة واحدة من دون موقع للسنة الأولى وإعفاء من عقد التأسيس للفترة ذاتها 270 رخصة، في حين بلغ عدد رخصة تاجر 293 رخصة.

وأوضح التقرير أن إجمالي معاملات التجديد وصل إلى 10865 معاملة خلال شهر نوفمبر 2019، ضمت 5492 معاملة تجديد للرخص التجارية بشكل تلقائي من خلال الرسائل النصية، وهو ما يشكل 50.5% من إجمالي المعاملات، مما يؤكد كفاءة اقتصادية دبي في تسهيل الخدمات المقدمة لرجال الأعمال من أصحاب الرخص التجارية.

مناطق فرعية

وأشار التقرير إلى توزيع الرخص الجديدة لأعلى عشر مناطق فرعية، والتي شكلت نسبة 64.6% من إجمالي جميع المناطق، حيث جاءت منطقة المركز التجاري الأول في المرتبة الأولى، تلتها منطقة القرهود، برج خليفة، المنخول، الفهيدي، البرشاء الأولى، المرر، القصيص الثانية، هور العنز، وبورسعيد.

وبحسب توزيع الأنشطة الاقتصادية للرخص الجديدة خلال شهر نوفمبر 2019، حازت العقارات والتأجير وخدمات الأعمال على (45.5%) من حصة الأنشطة، تلتها التجارة وخدمات الإصلاح (24%)، بناء وتشييد (8%)، خدمات مجتمعية وشخصية (7.4%)، نقل وتخزين واتصالات (6%)، مجموعة الفنادق (3.8%)، صناعة تحويلية (2.7%)، وساطة مالية (0.9%)، الصحة والعمل (0.6%)، مجموعة المقاولات (0.6%)، التعليم (0.3%)، والزراعة (0.2%).

وبالنسبة لتوزيع الرخص الجديدة وفق الجنسيات خلال شهر نوفمبر، جاءت بنجلادش في المرتبة الأولى، تلتها الهند وباكستان، جمهورية مصر العربية، بريطانيا، الأردن، الصين، المملكة العربية السعودية، السودان، وأفغانستان.

خارطة الأعمال

تسعى اقتصادية دبي من خلال منصة «خارطة الأعمال» إلى تسليط الضوء على المناخ الاقتصادي لإمارة دبي، بما يبرز حركة النشاط الاقتصادي وأبرز المؤشرات لحركة دخول الشركات التجارية شهرياً، ومستوى الزيادة في حركة إصدار الرخص الجديدة.

وتوفر خارطة دبي للأعمال على الموقع الإلكتروني www.dubaibusinessmap.ae، أو التطبيق الذكي Dubai Business Map، تصوراً متكاملاً عن كل فئة من الرخص، وتوجهات رجال الأعمال بشكل شهري. ويشمل تقرير حركة الأعمال بيانات موسعة تشكل مرآة لواقع الأعمال في دبي، ومعطيات دقيقة عن عدد الرخص الجديدة وتوزيعها على القطاعات وغيرها من البيانات المهمة.