بحث تطوير المنظومة الجمركية العالمية في دبي مارس المقبل

المصدر: دبي- البيان

تستعد إمارة دبي لاستضافة المؤتمر العالمي الخامس لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد 2020، والذي تنظمه جمارك دبي، بالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية والهيئة الاتحادية للجمارك في الفترة من 10 إلى 12 مارس 2020.

ويؤكّد الحدث المرتقب الذي سيتم تنظيمه لأول مرة في المنطقة، مكانة إمارة دبي الرائدة وحضورها القوي على خريطة التجارة العالمية، بفضل ما تتمتع به من مقومات تنافسية وبيئة تجارية واستثمارية آمنة ومنظومة جمركية مبتكرة، تجعلها من أكبر المراكز التجارية في المنطقة.

وأوضح أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي أن المؤتمر العالمي الخامس لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد 2020 يستقطب اهتماماً دولياً لافتاً استكمالاً للزخم الكبير، الذي حققته الدورات السابقة في مجال تعزيز جسور التواصل الفعال بين المجتمع الجمركي، وتحديد السبل المثلى لتعزيز قدرة الإجراءات الجمركية العالمية وتيسير التجارة المشروعة وحركة المسافرين عبر الحدود، في سبيل مواكبة المتغيرات المتسارعة، التي يفرضها القرن الحادي والعشرون. ويكتسب المؤتمر أهميّة بالغة خاصة أنه يترجم جهود الإمارات في ترسيخ التعاون الدولي بهدف الارتقاء بالمنظومة الجمركية.

وأضاف:«نواصل الاستعدادات لتنظيم الدورة الخامسة من المؤتمر، التي ستشمل سلسلة من الفعاليات رفيعة المستوى، التي من شأنها تشجيع تبادل أفضل الممارسات الدولية وأنجح التجارب الرائدة، وعلى رأسها تجربة دبي في التحول إلى بوابة رئيسة للتجارة العالمية، في ظل تسارع وتيرة نمو القطاع الجمركي.

وتأتي استضافة المؤتمر في وقت تمضي فيه دبي على درب الريادة لتصبح محوراً رئيساً في مجال التبادل التجاري والخدمات الجمركية الذكية واللوجستية المتطورة التي تقدّمها، الأمر الذي يدعم مستهدفات استراتيجيــة «خـط دبي للحرير» البند الأول في «وثيقة الخمسين»، كما يواكب المؤتمر العالمي الخامس للبرنامج استضافة دولة الإمارات لإكسبو 2020 في دبي.

يذكر أن منظمة الجمارك العالمية تضم 183 عضواً من الجهات الجمركية العالمية، الذين يحرصون على اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة في المنظمة بهدف لبناء بيئة تجارية مستقرة وآمنة وشفافة وقابلة للتنبؤ.