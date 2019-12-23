«الإمارات للتنمية» يدعم رواد الأعمال بمنصة تدريب الكترونية

المصدر: أبوظبي - البيان

وقع مصرف الإمارات للتنمية اتفاقية مع شركة بوتنشل لإطلاق منصة إلكترونية لتقديم دورات تدريبية مجانية، موجهة لرواد الأعمال وأصحاب الشركات والمشاريع الناشئة، بهدف تسهيل وتطوير أعمالهم التجارية، وتحقيق طموحاتهم، وذلك في إطار جهود المصرف لدعم رواد الأعمال في الإمارات، وسيتم إطلاق المنصة رسمياً في يناير 2020.

وقال فيصل البستكي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: «تهدف المنصة إلى تشجيع كل الراغبين على الانخراط في قطاع الأعمال وتطوير أعمالهم».

وأضاف شادي البنا، الرئيس التنفيذي لشركة Potential.com: «لقد تم تطوير هذه المنصة المبتكرة لتمكين رواد الأعمال في دولة الإمارات وتوفير المعرفة والمهارات العملية اللازمة لمساعدتهم على النجاح في رحلتهم الريادية».