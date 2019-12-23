تقرير: الإمارات والصين توثّقان العلاقات في الذكاء الاصطناعي

المصدر: إعداد - فاتن صبح

كشف تقرير صادر في صحيفة «تشاينا ديلي» مؤخراً، عن توقعات بتوثيق العلاقات بين الصين والإمارات لتعزيز تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وذلك تلبيةً لرغبة البلدين العميقة في تبني كل جديدٍ في عالم التكنولوجيا الحديثة، وفق ما أكد محللون ورؤساء شركات.

جاءت تلك التعليقات عقب سلسلة من الصفقات التي وقعتها الشركات الصينية العملاقة والناشئة مع نظيراتها الإماراتية لتطوير استخدام الذكاء الاصطناعي في مجالات التعليم والمواصلات والتجارة والحوكمة وغيرها من القطاعات.

وأكد الخبير الاقتصادي الصيني شيانغ ليغانغ أن الإمارات تنظر إلى الذكاء الاصطناعي على أنه «النفط الجديد»، وأنها سعت لتطويره في السنوات الأخيرة الماضية، فأعلنت عن أول وزير دولة لشؤون الذكاء الاصطناعي عام 2017، وأطلقت هذا العام رسمياً استراتيجية الذكاء الاصطناعي 2031، التي رسمت رؤيةً لتبوؤ الإمارات مركز قيادة العالم في المجال، وخلقت فرصاً اقتصادية واجتماعية جديدة للمواطنين والحكومات والشركات.

يذكر أنه في أكتوبر الماضي، كشفت غرفة تجارة وصناعة دبي عن خطة توسعية في الصين ترافقت وافتتاح مكتب جديد لها في مدينة شينزين بمقاطعة غواندونغ الصينية. ويتولى المكتب مهمة البحث عن إمكانية قيام شركات أعمال في قطاع التكنولوجيا سريعة التطور وخلق بيئة ابتكارية وجذب شركات صينية مبدعة إلى دبي، وفق ما أشار إليه موقع «أرابيان بزنس».

وقال حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي: منذ افتتاح غرفة تجارة وصناعة دبي أول مكتب لها في الصين بمدينة شنغهاي عام 2016، وعدد الشركات الصينية الأعضاء قد زاد 50% ليتخطى الـ 3200 شركة اليوم.