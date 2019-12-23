استخدام تقنية الطائرات الحربية في كبسولات «عين دبي»

المصدر: دبي- مشرق علي حيدر

بدأ العد العكسي لتركيب كبسولات مشروع «عين دبي»، التي ستصبح قريباً أطول عجلة مشاهدة في العالم على ارتفاع 250 متراً، متجاوزاً ارتفاع عجلة لاس فيغاس الترفيهية البالغ 167 متراً وعجلة نيويورك المقرر إنشاؤها في جزيرة ستاتن، والتي سيبلغ ارتفاعها 190 متراً، حيث يتم لأول مرة استخدام تقنية الطائرات الحربية في تركيب الكبسولات.

وكانت «هيونداي للهندسة والإنشاءات» منحت عقداً من الباطن لشركة «بوما» الفرنسية لتصميم وشراء وتشييد وتركيب 48 كبسولة عالية التقنية للعجلة الترفيهية الأعلى في العالم «عين دبي» المقامة في جزيرة بلوواترز، وستزود الكبسولات بزجاج مزدوج عالي الجودة، يحمي الركّاب من الأشعة تحت الحمراء وفوق البنفسجية، وهو مصنّع بتقنية قمرات الطائرات الحربية نفسها، ما يمنح الركاب إضاءة مثالية ورؤية واضحة.

ويتميّز تصميم مقصورة الكبسولات الداخلية بلمسات لافتة، وبالإمكان تعديل الكبسولات وتحويلها إلى مطعم مترف يتسع لـ 12 شخصاً، فيما تُقدم خدمة متميزة للعملاء في ست كبسولات مترفة خصّصت لهذا الغرض، لتوفر تجربة تذوّق جديدة لا مثيل لها في أيّ عجلة مراقبة في العالم.

وسيتيح نظام التحكم بالحرارة للركّاب الاستمتاع برحلة مريحة، بينما تزوّدهم شاشات LED بمعلومات عن الجولة والمناظر الخلابة. ولضمان جولة سلسة تم تركيب محركين تحت الأرضية لضمان ثبات واستقرار الكبسولات، التي يتوقع تركيبها قريباً.

ميزات إنشائية

ورصدت صحيفة «تايمز» البريطانية، الميزات الاستثنائية لـ«عين دبي»، ووصفتها بالعجلة الترفيهية الكبرى والأطول في العالم، ويشار إلى أن الأعمال جارية على قدم وساق في العجلة، التي تطورها «مِراس»، وستكون العجلة المُكوّنة من 8 أقسام بطول 107 أمتار لكل منها، وجهة استثنائية تقدم للزوار والمقيمين مشاهد غير مسبوقة بمجال رؤية 360 درجة يطل على الأفق العمراني لدبي ومعالمها الشهيرة.

ويشكّل الإطار الخارجي للعجلة أبرز ما يميّز «عين دبي»، حيث يمكن رؤيتها بوضوح على جزيرة «بلو واترز»، كما ستوفر العين إطلالات ساحرة على ساحل دبي، وعند اكتمالها ستبرز العجلة الترفيهية كأحد المعالم الهامة لدبي.

تشكل «بلوواترز» وجهة نابضة بالحيوية تضم خيارات سكنية فريدة ومجموعة متميزة من خيارات التسوق والضيافة والترفيه، التي تقدم لزوارها تجربة وفق أعلى مستويات الفخامة. ترتفع في وسط الجزيرة «عين دبي»، العجلة الترفيهية الأكبر في العالم. كما تُعتبر «بلوواترز» مكاناً مثالياً لعشاق التسوق، وتشمل خيارات فريدة للتسوق وأفضل المطاعم. وترتبط هذه الجزيرة الراقية بالساحل عبر خيارات تنقل متعددة تسهل على الزوار من إمكانية الوصول إليها.

يتطلع سكان وزوار دبي بفارغ الصبر لموعد افتتاح جزيرة «بلو واترز» (Bluewaters) التابعة لـ «مِراس القابضة» والواقع قبالة شاطئ «جميرا بييتش رزيدنس»، وخاصة مع اقتراب اكتمال العجلة الترفيهية الأكبر والأطول من نوعها في العالم والتي تقع في قلب الجزيرة وتحمل اسم «عين دبي».

وجهة جذابة

وستشكل الجزيرة وجهة جديدة وجذابة يقصدها الزوار والسياح في دبي، وإضافة نوعية أيضاً تثري فنادق دبي ومنتجعاتها. ويتمتع المشروع بـ 11 حقيقة حول هذه الأيقونة العقارية الفريدة في دبي: إن الاستثمارات في الجزيرة تكلف 8 مليارات درهم، كما استمر العمل على مشروع الجزيرة 4 سنوات، وهناك 16000 فرصة عمل وفرها المشروع خلال مرحلة إنشائه، وهناك 2500 فرصة عمل في دبي ستوفرها الجزيرة مع دخولها بكامل مكوناتها حيز التشغيل كما أن هناك 1500 شركة محلية وعالمية تعاونت مع «مراس» القابضة في لإنجاز كل المشاريع المقامة على الجزيرة.

وتضم الجزيرة فندقين مطلين على ساحل الخليج يضم الأول 178 غرفة فاخرة، والثاني 301 غرفة، في حين يوفر الفندقان مجتمعين أكثر من 200 شقة فندقية، كما تضم الجزيرة «عين دبي»، وهي العجلة الترفيهية الأكبر والأطول من نوعها في العالم بارتفاع يناهز 210 أمتار.

وسيتم استخدام أحد أعمدة الارتكاز لـ«عين دبي» كمنصة للتسلق بالحبال ستكون الأعلى من نوعها بارتفاع يناهز 150 متراً، حيث سيتم توفير تلك الميزة تحت إشراف مجموعة من الخبراء المتمرسين في هذا المجال لضمان أعلى مستويات أمن وسلامة المستخدمين.

وتضم «بلو واترز» 700 وحدة سكنية ضمن 10 مبان مصممة بمساحات متنوعة ذات مناسيب وارتفاعات متباينة، كما تضم 200 متجر، ومطعم تتركز أغلبها في منطقة التسوّق المميزة بمبانيها ذات الارتفاع المنخفض.