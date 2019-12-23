«اتصالات» تفعّل تقنية الحوسبة الطرفية متعددة المنافذ

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت «اتصالات» عن نجاحها في تفعيل تقنية الحوسبة الطرفية متعددة المنافذ، بهدف الارتقاء بكفاءة وسرعة شبكاتها للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتعد التقنية من أكثر التقنيات تقدماً بمجال مضاعفة سرعات الشبكات، وهي تعمل عبر مداخل متعددة تسمى Multi-Access Edge Computing، وتمكن من استخدام الخوادم الحاسوبية الأقرب للمستخدم عوضاً عن الأجهزة المركزية البعيدة عن المستخدم.

وتتميز هذه التقنية الشبكية بسرعة نقل البيانات والتخفيض الكبير في وقت الاستجابة سواء لشبكات الجيل الخامس أو الجيل الرابع المطور، وتستخدم في المنظومات الرقمية المتقدمة مثل تقنيات التواصل في ما بين الأجهزة «IoT» وألعاب الفيديو بتقنيات الواقع الافتراضي والمركبات ذاتية القيادة والحوسبة السحابية وحماية البيانات وغيرها.

ويؤدي تفعيل التقنية إلى رفع مستوى الأداء، ما سيمكن شبكات الجيل الخامس والجيل الرابع المتقدم والأجيال المستقبلية للهاتف المتحرك من العمل بكفاءة وسرعات مضاعفة، بالإضافة إلى زمن الاستجابة المنخفض للغاية، وتتجلى أهمية ذلك أكثر في التطبيقات المباشرة عبر الفيديو والحوسبة السحابية وغيرها خصوصاً للعملاء من قطاع الأعمال.

وقال المهندس خالد السويدي، نائب الرئيس لشبكات الهاتف المتحرك والشبكات الثابتة في «اتصالات»: إن هذه الخطوة تؤكد فاعلية الجهود، التي تبذلها «اتصالات» في سبيل الارتقاء بالقدرات الشبكية، لتوفير أفضل الحلول والتقنيات الرقمية وإثراء تجربة العملاء الشاملة.

وأعرب السويدي عن سعادته بأن تكون «اتصالات» أول من يستخدم تقنية «MEC» المتطورة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتوفير أحدث الحلول المبتكرة عبر تقنية الجيل الخامس المتطورة.

وأوضحت التجارب والقياسات، التي قامت بها «اتصالات» الارتقاء الكبير في الكفاءة عند استخدام تقنيات MEC للشبكات، حيث تحسن الأداء بنسبة 90% في عدد من العناصر التي تمت مقارنتها مع الطريقة التقليدية المركزية للشبكات، وتمت مقارنة تطبيقات الفيديو بالطريقتين فكان التحسن واضحاً مثل زمن الاستجابة، والمدة التي استغرقها استلام أول جزئية من البيانات، والمدة التي استغرقها التحميل الكامل للبيانات.