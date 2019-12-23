209 ملايين درهم مبيعات سوق دبي الحرة في 3 أيام

المصدر: دبي- البيان

أعلنت سوق دبي الحرة أن مبيعاتها سجلت 209,48 ملايين درهم (57.39 مليون دولار) في نهاية ثالث أيام عرض الخصومات 25%، الذي أطلقته المؤسسة على مجموعة واسعة من السلع بمناسبة الذكرى السنوية الـ 36 لتأسيسها.

وأسفر عرض الخصومات الذي بدأ منتصف ليلة الأربعاء 18 ديسمبر، وحتى منتصف ليلة ذكرى التأسيس في 20 ديسمبر، عن حركة شراء قوية في مطاري دبي وآل مكتوم الدوليين، حيث سجلت أرقام مبيعات يوم 18 ديسمبر 49.83 مليون درهم (13.65 مليون دولار)، و19 ديسمبر 47.99 مليون درهم (13.15 مليون دولار)، ووصلت مبيعات يوم ذكرى التأسيس 20 ديسمبر، إلى 111.65 مليون درهم (30.59 مليون دولار).

وتصدرت مستحضرات التجميل قائمة السلع الأكثر مبيعاً خلال الأيام الثلاثة للعرض، بعد أن سجلت 54.80 مليون درهم (15.02 مليون دولار)، تلتها العطور 37.55 مليون درهم (10.29 ملايين دولار)، وساعات اليد 33.35 مليون درهم (9.14 ملايين دولار).

وقال كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة: احتفالاتنا بالذكرى السنوية لتأسيس السوق الحرة على مدى 3 أيام كانت رائعة، ونحن سعداء بنتائج المبيعات الإيجابية، التي سُجلت في جميع الصالات.

وشهد مركز سوق دبي الحرة الرئيسي للتوزيع، على مدى الأيام الثلاثة للعرض، نقل ما يزيد على 2,532 منصة بضائع، وتنفيذ 240 رحلة نقل من مخازن السوق إلى المطار، بينما سجل يوم 19 ديسمبر نقل أكبر عدد من منصات السلع وصل إلى 931، جرى تسليمها في 88 رحلة نقل.

وبلغ إجمالي عدد ما تم حمله من المستودعات في تلك الفترة 25,637 نقلة لـ 923,182 وحدة سلعية، ووصل عدد النقلات إلى الذروة في 18 ديسمبر لـ 418,787 وحدة سلعية. وتم تسجيل ما مجموعه 358,523 معاملة شراء، عبر صناديق الدفع على مدى الأيام الثلاثة للعرض، في حين بلغ عدد عمليات الشراء المنفذة في 20 ديسمبر فقط، 190,208.

ويحظى العرض الترويجي في الذكرى السنوية لتأسيس السوق باهتمام كبير من قبل الكثير من المسافرين، الذين يحرصون على توقيت سفرهم، ليتزامن مع إطلاق السوق لعرض الخصومات 25%. يُذكر أن السوق الحرة شرعت في إطلاق أول عرض للخصومات في ذكرى تأسيسها العشرين في عام 2003.

وشارك في فعاليات السوق وجوه معروفة عدة مثل نهى نبيل، الشخصية الكويتية الشهيرة في مجال الموضة والمؤثرة على شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك في احتفالات السوق في الصالة (A)، بينما انضمت نجمة التنس الرومانية سيمونا هاليب، بطلة ويمبلدون والمصنفة الرابعة عالمياً، إلى احتفالات السوق في الصالة (D).

وحصل الفائزون في سحب «مفاجأة موظفي السوق» على جوائز مالية بلغ مجموعها 85,000 درهم، في حين نال عدد من أعضاء الإدارة شهادات تقدير على خدمتهم الطويلة في السوق، والتي تراوحت بين 25 و35 سنة.

ويعمل في سوق دبي الحرة حالياً نحو 6,100 موظف، بالمقارنة مع 100 موظف كانوا يعملون في السوق لدى انطلاقتها في عام 1983، وما زال 25 منهم على رأس عملهم حتى الآن، ويطلق عليهم اسم «الرواد».