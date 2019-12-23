اتفاقية لتعزيز التعاون التجاري بين الإمارات وعُمان

المصدر: دبي - البيان

وقعت شركة «الاتحاد لائتمان الصادرات» الوطنية التابعة للحكومة الاتحادية، مذكرة تفاهم مع وكالة ضمان ائتمان الصادرات العمانية (كريدت عمان) لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين الإمارات وسلطنة عمان، وذلك خلال الاجتماع السنوي العاشر لأعضاء اتحاد «أمان» الذي عقد مؤخراً في مسقط.

وقع مذكرة التفاهم ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي للاتحاد لائتمان الصادرات، والشيخ خليل بن أحمد الحارثي، الرئيس التنفيذي لكريدت عمان، بحضور عدد من كبار المسؤولين من كلتا الجهتين. ومن شأن هذه الشراكة أن توفر دافعاً للشركات في الإمارات التي تتطلع إلى التوسع عالمياً من خلال توفير فرص متبادلة للتأمين وإعادة التأمين وخدمات التأمين المشترك لتصدير السلع والاستثمارات والخدمات المقدمة من قبل الاتحاد لائتمان الصادرات وكريدت عمان.

وقال ماسيمو فالسيوني: بالنسبة لنا، تمثل الشراكة التي تم توقيعها مؤخرا مع كريدت عمان خطوة استراتيجية نحو تحديد فرص تجارية جديدة وتطوير شراكات جديدة لتوسيع العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وسلطنة عمان. لقد سعت الاتحاد لائتمان الصادرات باستمرار للعب دور مهم في توسيع فرص الاستثمار للشركات المحلية. ونحن نؤمن بأن تحالفنا مع كريدت عمان سوف يلعب دوراً حيوياً في تعزيز استراتيجية التنويع غير النفطية في الإمارات.

من جهته، قال الشيخ خليل بن أحمد الحارثي: تعد الإمارات أحد أكبر الشركاء التجاريين لسلطنة عمان. وبكل تأكيد، سيشكل هذا التحالف بين الاتحاد لائتمان الصادرات وكريدت عمان علامة بارزة في العلاقات التجارية والاقتصادية بين الإمارات وسلطنة عمان. ومنذ أن بدأت كريدت عمان أنشطتها عام 1991، ركزت على استكشاف الحلول التي من شأنها أن تدعم بقوة الشركات المحلية في خططها التوسعية من خلال توفير الضمانات الائتمانية.