«أبوظبي العالمي» و«معاً» يطوّران فرص التمويل المستدام

المصدر: أبوظبي - البيان

وقعت هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، وسوق أبوظبي العالمي، اتفاقية تعاون تهدف إلى تطوير فرص التمويل المستدام في الإمارات، وهو مصطلح يستخدم لوصف كافة أشكال الخدمات المالية التي تلتزم بالمعايير البيئية أو الاجتماعية أو معايير الحوكمة، في قراراتها التجارية والاستثمارية لتحقيق صالح المجتمع. قام بتوقيع اتفاقية التعاون سلامة العميمي، المدير العام لهيئة «معاً» وخالد السويدي، الرئيس التنفيذي للعمليات في سوق أبوظبي العالمي، بحضور الدكتور مغير الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، ومعالي أحمد علي الصايغ، وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي.

تتناول الاتفاقية تعاون الطرفين لدعم عقود الأثر الاجتماعي وحاضنة معاً الاجتماعية، وتعزيز الجهود خلال ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام بصفة خاصة وفي مجال التمويل المستدام بشكل عام، بالإضافة إلى الفعاليات الأخرى التي تم الإشارة إليها في مذكرة التفاهم.

حلول مبتكرة

وقالت سلامة العميمي، المدير العام لهيئة المساهمات المجتمعية: تلتزم هيئة معاً بتطوير حلول مبتكرة ومستدامة لمعالجة التحديات الاجتماعية. ونعتبر الشراكة مع سوق أبوظبي العالمي خطوة في غاية الأهمية لمساعدتنا على تنفيذ أولوياتنا المتمثلة في تنمية المنشآت الأهلية والمؤسسات الاجتماعية، وترسيخ ثقافة الاستثمار الخيري المستدام في العاصمة أبوظبي.

من جهته، قال خالد السويدي، الرئيس التنفيذي للعمليات في سوق أبوظبي العالمي: نحن سعداء بتوقيع اتفاقية التعاون مع هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، الأمر الذي سيكون له مردود وأثر اجتماعي كبير على المجتمع.

ونحن على ثقة بأن هذه الاتفاقية ستعمل على تعزيز إمكانية الوصول وتطوير كفاءة وفعالية مختلف المبادرات، ومن ناحية أخرى سوف تدفعنا إلى تبادل ومشاركة المعرفة والأفكار التي من شأنها دعم وتأكيد مكانة أبوظبي كمركز إقليمي للتمويل المستدام.

دعم المشاريع

وتعتبر عقود الأثر الاجتماعي، أداة مالية مبتكرة متعارف عليها دولياً، تساهم في تعزيز توجيه الاستثمارات لدعم البرامج والمشاريع ذات الأثر الاجتماعي المستدام. وتقوم على أساس قاعدة «الدفع مقابل النتيجة»، حيث توجه الجهات المعنية بموجبها التمويل للمشاريع التي يتم وضعها بغرض إيجاد حلول مستدامة لتحديات اجتماعية معينة بمقابل الالتزام بتحقيق نتائج اجتماعية ملموسة ذات أثر مستدام، وقد تم استخدام هذه العقود في مختلف أنحاء العالم.

ويلتزم سوق أبوظبي العالمي من خلال الاتفاقية بدعم هذه العقود لتحقيق التنمية الاجتماعية والثقافية المستدامة بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة في الإمارات.

ومع تحول سوق أبوظبي العالمي إلى مركز أعمال مزدهر وداعم لرجال الأعمال والمبتكرين الناشئين، فإن حاضنة «معاً» الاجتماعية تعد منصة مثالية له لدعم الشركات الناشئة. كما يشكل دور السوق كمركز أعمال فعال ومتكامل عالمياً يربط بين الشرق والغرب، أهمية كبيرة لنجاح مشاريع هيئة معاً على المدى الطويل بهدف التنمية المستدامة لأجيال المستقبل.

ويتم تشجيع روّاد الأعمال الاجتماعيين الذين لديهم أفكار مبتكرة ومشاريع اجتماعية ناشئة على التقدم للمشاركة في حاضنة معاً ومسرع الأعمال لدعم أعمالهم وتنميتها لتصبح منشآت أهلية ومؤسسات اجتماعية.

وكان قد أعلن في وقت سابق فتح باب التسجيل في الدورة الجديدة من حاضنة معاً الاجتماعية التي تهدف إلى تنمية شركات ناشئة ومؤسسات مجتمعية جديدة تحقق أثر اجتماعي إيجابي في مجتمع أبوظبي، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته الدورة الأولى من حاضنة معاَ الاجتماعية، والتي ركزت على تطوير الخدمات والمنتجات لتسهيل حياة أصحاب الهمم. وتتناول الدورة الجديدة من الحاضنة دعم الأفكار المبتكرة الخاصة بالصحة النفسية، للمساهمة بشكل إيجابي في تحقيق الرفاهية للمواطنين والمقيمين.