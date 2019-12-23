«فودكس» تختار «جيت سويفت» لدعم خدمات التوصيل في الشرق الأوسط

المصدر: دبي - البيان

اختارت «فودكس»، المُشغّل القائم على السحابة لنقاط البيع في المطاعم بالشرق الأوسط، «جيت سويفت» كمنصّتها اللوجستيّة الحصرية لدعم خدمات التوصيل إلى المنازل في المنطقة.

وتقدّم «جيت سويفت» منصّة للبرمجيّات كخدمة للعملاء في قطاع المطاعم والعديد من القطاعات الأخرى لتبسيط عمليات التوصيل عبر إتاحة الإرسال وإدارة الطلبيّات وتحديد المسارات. وتقدّم الشركة التي تتّخذ من نيويورك مقرّاً لها أيضاً خدمات إضافيّة مثل إدارة المناوبات لتبسيط تنظيم الطاقم والرواتب.

وتزوّد «فودكس» عملاءها – بما في ذلك، سلاسل مطاعم كبرى، ومقاهي، وعربات طعام، ومطاعم البيتزا، والمخابز، وغيرها – ببرمجيّة نقاط البيع القائمة على السحابة ضمن واجهة «آي باد» سهلة الاستخدام. وتوفّر «فودكس» حاليّاً خدمات نقاط البيع لأكثر من 7 آلاف موقع في الإمارات والسعوديّة، ومصر.