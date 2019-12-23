مصرف السلام يدعم استحواذ «أو إم بي ريسينغ» على «بيل ريسينغ هيلمتس»

المصدر: دبي - البيان

أعلن مصرف السلام- البحرين «مصرف السلام» تقديمه الدعم لشركة «أو إم بي ريسينغ» المتخصصة في مجال توفير معدات السلامة لرياضة السيارات، للاستحواذ على مجموعة «بيل ريسينغ هيلمتس انترناشيونال» لصنع خوذات حماية الرأس لسائقي الفورمولا 1 ورياضات السيارات.

وسيكون مصرف السلام، المدرج في بورصة البحرين وسوق دبي المالي، الشريك المصرفي الرئيسي للمجموعة في خططها لتوسيع نطاق عملياتها في منطقة الصخير بالبحرين لتشمل تصنيع وتوزيع مجموعة واسعة من منتجات الشركتين.

وقال باولو ديلبراتو، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة: الاستحواذ يمثل نقلة نوعية في مجال معدات السلامة لرياضة السيارات.. ومن خلال الجمع بين هاتين العلامتين التجاريتين تصبح لدينا أهم مجموعة متخصصة في رياضة السيارات في العالم.