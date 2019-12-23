«سويفت» تفتح سجل «اعرف عميلك» للشركات المتصلة بشبكتها

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «سويفت» فتح سجل «اعرف عميلك» (للشركات والمجموعات المؤسسية المتّصلة بشبكة «سويفت» لتمكّنهم بذلك من إدارة وتبادل بيانات «اعرف عميلك» مع شركائهم في القطاع المصرفي.

وتعتبر إجراءات «اعرف عميلك» من أكبر التحدّيات في مجال الامتثال بالنسبة للمؤسسات المالية والشركات. فأكثر من 90% من القائمين على الخزانة في الشركات يقولون إن الاستجابة لطلبات «اعرف عميلك» أصبحت أكثر صعوبة في يومنا هذا ممّا كانت عليه منذ 5 سنوات.

وأكثر من 50% قد خفضوا عدد المصارف التي يتعاملون معها لتفادي إجراءات «اعرف عميلك» الطويلة، الأمر الذي يؤثّر سلباً على العلاقات المصرفية. ويتوجّب على المصارف أن تتواصل مع عملائها من الشركات لطلب المعلومات والبحث عن بيانات من مصادر متعدّدة، والتي كثيراً ما تكون غير وافية أو ليست محدّثة.