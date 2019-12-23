ارتفاع صادرات أبوظبي خلال الربع الثالث

المصدر: أبوظبي - وام

شهد الربع الثالث من عام 2019 تحسناً كبيراً في صادرات أبوظبي، في خطوة تعكس استمرار النشاط في مختلف القطاعات الاقتصادية، وذلك في نفس الوقت الذي ارتفعت فيه وتيرة ترشيد الإنفاق الاستهلاكي خلال الفترة ذاتها من خلال انخفاض الواردات.

فحصيلة السلوك الإيجابي الجديد للنشاط الاقتصادي كما وثقته الأرقام الصادرة عن مركز أبوظبي للإحصاء، ظهر جلياً من خلال ارتفاع معدل قيمة وحدة الصادرات للإمارة في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 1.7% مقارنة بالربع الثاني من العام، حيث بلغ الرقم القياسي لوحدة الصادرات 82.7%.

وفي المقابل، انخفض معدل قيمة وحدة الواردات في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 18.7% مقارنة مع الربع الثاني من العام ذاته وأغلق المؤشر القياسي عند 107.3%.