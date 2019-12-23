بنوك وطنية تشارك بتسهيلات مالية لبنك أفريقي بـ450 مليون دولار

المصدر: دبي - البيان

أعلن بنك التجارة والتنمية لدول شرق وجنوب أفريقيا عن استكمال تسهيلات مالية مشتركة متعددة الشرائح (تقليدية وإسلامية) بقيمة 272 مليون دولار أمريكي، وبقيمة 160 مليون يورو، بمجموع كلي 450 مليون دولار.

تأتي الصفقة لتعزز البنك بعد إنجازه قرضاً مشتركاً تقليدياً وإسلامياً في ديسمبر 2017. واضطلع كل من سيتي جروب، وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، وبنك إم يو إف جي بدور المنظمين المفوضين الرئيسين ومديري الاكتتاب في هذه الصفقة.

وتشتمل التسهيلات على شرائح قروض لأجل سنتين وثلاث سنوات يتم تسديدها دفعة واحدة، إضافة إلى شرائح إسلامية وتقليدية، على أن يتم تمويل هذه التسهيلات باليورو والدولار الأمريكي.

واضطلع بنك المشرق بأعمال التنسيق للتسهيلات ودور وكيل التسهيلات، في حين قامت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة بدور وكيل التسويق والترويج، وتولى بنك أبوظبي الأول مهام الوكيل العالمي ووكيل التسهيلات التقليدية.