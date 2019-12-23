بنك «نيويورك ميلون» يفتتح مكتباً في سوق أبوظبي العالمي

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن بنك «نيويورك ميلون» عن افتتاح مكتب تمثيلي في سوق أبوظبي العالمي، حيث سيوفر المكتب الدعم للعملاء الحاليين والمحتملين في المنطقة، والذين يسعون للوصول إلى قدرات البنك العالمية.

وقال هاني قبلاوي، رئيس مجلس الإدارة لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والرئيس التنفيذي لخدمات إدارة الأصول العالمية: نتمتع بحضور قوي في المنطقة يمتد لأكثر من 100 عام، ويأتي افتتاح مكتبنا في سوق أبوظبي العالمي في وقت هام من تاريخنا في المنطقة وأكثر من عقدين في أبوظبي، حيث ينصب تركيزنا على ترسيخ علاقاتنا مع المستثمرين من مؤسسات الشرق الأوسط وتعزيز حضورنا والسعي نحو الابتكار واستنباط حلول رائدة بشكل أكبر في المنطقة.

بدوره، قال ريتشارد تينغ، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي: يسعدنا الترحيب ببنك نيويورك ميلون في عائلتنا واختيارهم سوق أبوظبي العالمي لتأسيس مكتب تمثيلي لهم. وباعتبارنا مركزاً مالياً دولياً وجهة تنظيمية، نتطلع إلى العمل عن كثب مع بنك نيويورك ميلون والمؤسسات المتشابهة في التفكير لتعزيز بيئتنا المنفتحة والنابضة بالحياة، والتي من شأنها ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز مالي عالمي رائد ووجهة استثمارية.

وسيتولى أنتوني حابيس مسؤولية الممثل الرئيسي لمكتب بنك نيويورك ميلون الجديد في سوق أبوظبي العالمي، كما يتولى قسم إدارة العملاء في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والرئيس الإقليمي للبنك في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وانضم أنتوني حابيس إلى البنك في عام 2018 قادماً من «أر إف كابيتال ترست» ويتمتع بخبرة تزيد على 20 عاماً من العمل في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، تتضمن ست سنوات في مجموعة «سيتي»، حيث شغل عدداً من المناصب العليا كمدير تنفيذي في مجموعة العملاء المؤسسيين.

ويعمل بنك «نيويورك ميلون» مع مجموعة واسعة من صناديق الثروة السيادية والمؤسسات المالية والحكومات وغيرهم من العملاء في جميع أنحاء المنطقة، حيث يوفر خدمات إدارة الأصول والخدمات التكميلية وائتمان الشركات وخدمات الخزينة.