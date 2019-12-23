514 مليوناً قيمة إنتاج صناعة الأنابيب المعدنية برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

أظهرت دراسة صادرة عن غرفة رأس الخيمة، أن قيمة إنتاج صناعة الأنابيب المعدنية في الإمارة بلغت 514 مليون درهم. وألقت الدراسة الضوء على أهم مميزات هذه الصناعة في الإمارة وأهم الشركات العاملة في هذا المجال، بهدف إبراز مدى نجاحها وقدرتها على تحقيق العوائد الربحية التي تصبو إليها رؤوس الأموال الجادة، وبهدف تعريف مجتمع الأعمال والمستهلكين بهذه الصناعة وأهم منتجاتها، وحجم الإنتاج لأهم الشركات العاملة فيها ومدى تطورها ومواءمتها لمتطلبات المستهلكين.

وأكدت رجاء محمد بن جمعة، رئيس قسم الدراسات الاقتصادية بغرفة رأس الخيمة، أن اقتصاد الإمارة يمضي قدماً بقوة وثبات متناغماً مع أهداف التنمية المستدامة، من خلال اعتماده على القطاع الصناعي كقاطرة للنمو الاقتصادي المتواصل والمستدام.

متبنياً بذلك نهج الاقتصادات الناشئة في تصدر هذا القطاع الحيوي للمشهد الاقتصادي، من خلال ما يخلقه من قدرات تنافسية، وممكنات تؤهله للدخول في الحقبة الجديدة من الثورة الصناعية الرابعة بما تحمله من تحديات تعتمد على الذكاء الاصطناعي وعلى تعريفات جديدة للقيمة الاقتصادية للسلع والخدمات.

مضيفة بأن الطرق المؤتمتة والمبتكرة في الإنتاج أصبحت تلعب دوراً كبيراً في تنافسية المنتجات والصناعات المختلفة على مستوى الأسواق العالمية، فقد رسخ القطاع الصناعي في رأس الخيمة بقدراته المميزة قيادته للمشهد الاقتصادي.

وقال عاصم بني فارس، باحث اقتصادي أول بغرفة رأس الخيمة، إن الإنتاج الكلي لصناعة الأنابيب المعدنية بلغ 514 مليون درهم، وشكلت القيمة المضافة التي تولدها هذه الصناعة نسبة قياسية مقارنة بالصناعات التحويلية وصلت إلى 44% من حجم إنتاجها الكلي وبواقع 227 مليون درهم، بحسب البيانات المالية للشركات العاملة في هذه الصناعة.

وأشار إلى أن حجم رؤوس الأموال المستثمرة في هذه الصناعة بلغت 298 مليون درهم حتى 2018، وشكلت الطاقة 2% فقط من مستلزمات الإنتاج، في حين حظيت المواد الأولية بما نسبته 98% من إجمالي مستلزمات الإنتاج والذي بلغ 287 مليون درهم لعام 2018.