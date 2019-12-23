برنامج تمويل التجارة العربية يوافق على طلبات بـ 276 مليون دولار

المصدر: أبوظبي - وام

عقد مجلس إدارة برنامج تمويل التجارة العربية اجتماعه الـ 120 في مقره بأبوظبي برئاسة الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي الرئيس التنفيذي رئيس مجلس الإدارة. واستعرض المجلس في الاجتماع نشاط التمويل خلال الربع الثالث من العام الجاري، حيث وافق البرنامج على 122 طلباً لتمويل صفقات تجارية بقيمة إجمالية قدرها 276 مليون دولار.

وبذلك بلغ إجمالي حجم التمويل الذي وافق برنامج البرنامج على توفيره لوكالاته الوطنية في جميع الأقطار العربية منذ بداية العام الجاري حوالي 876 مليون دولار.

وأخذ المجلس علماً بجميع التطورات المستجدة خلال الفترة المتعلقة بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات مالية إقليمية ودولية للمشاركة والتوسع في أدوات التمويل لتوفيرها في خدمة التجارة العربية، إذ بدأ البرنامج توفير تسهيلات ائتمانية غير ممولة، وذلك بضمان التزامات الوكالات الوطنية لصفقات تجارية عربية مؤهلة.

واستعرض المجلس نشاط الخدمات التجارية الأخرى التي يوفرها البرنامج للمصدرين والمستوردين في الدول العربية، وأخذ علماً بآخر تطورات العمل بشبكة معلومات التجارة العربية والجهود المبذولة حاليا لتحديث قاعدة البيانات المتاحة من خلال موقع البرنامج على الشبكة الإلكترونية على العنوان «atfp.org.ae».

وفي إطار نشاط الترويج للتجارة العربية، أخذ المجلس علما بالجهود المبذولة لتطوير نشاط الترويج واللقاءات الخاصة بالمصدرين والمستوردين العرب المتوقع تنظيمها خلال الفترة القادمة. واطلع المجلس على تقرير عن أداء المحافظ الاستثمارية لأموال البرنامج والبيانات المالية للربع الثالث.