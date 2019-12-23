37 هيئة تنضم لمبادرة توحيد معايير اعتماد الحلال

المصدر: دبي - البيان

أعلن المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال، المنصة الرائدة لاعتماد الحلال في العالم، عن مشاركة المزيد من الدول في مبادرته المتمثلة في توحيد معايير اعتماد الحلال في جميع أنحاء العالم، ما يؤكد على موثوقية المنتدى ومصداقيته.

ويحرص المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال على توظيف شتى الوسائل التي من شأنها أن تقلل من العوائق التجارية في قطاع الحلال من خلال العمل مع 37 هيئة اعتماد معترف بها تمثل 34 دولة، وهذا العدد آخذ في الزيادة.

وقالت الدكتورة رحاب فرج العامري، الأمين العام للمنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال: هدفنا هو أن نخلق بيئة مواتية لتجارة دولية تحول دون عوائق في جميع أنحاء العالم، الأمر الذي يضمن للتجار من الدول الأعضاء أن البضائع المصدرة والمستوردة تصنف على أنها حلال وفقاً لمعايير موحدة، مشيرة إلى أن توحيد معايير اعتماد الحلال عالمياً يعد أمراً حيوياً يساهم في النمو المستمر لتجارة الحلال، ويزيد من موثوقية قطاع الحلال بأكمله، معربة عن تطلعها لعـقد مزيد من الشراكات من شأنها أن تساهم في توحيد معايير اعتمـــاد الحــلال في جميع أنحاء العالم.

ويحظى المنتدى الدولي لهيئات اعتماد للحلال بمصداقية عالية في الكثير من الدول، ووفقاً لتقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي 2019 /‏ 2020، فإن 4 من أفضل 5 دول مصدرة للحلال وهي البرازيل، وأستراليا، والسودان والهند، هي أعضاء في المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال، علاوة على ذلك، فإن 5 من أفضل 10 دول ضمن مؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي لأغذية الحلال، وهي الإمارات، والــبرازيل، وأستراليا، والسودان وباكستان، هي دول أعضاء في المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال.

وتأكيداً على أهمية صناعة الحلال، يحرص المنتدى على عقد اتفاقيات مع مختلف المؤسسات، فمنذ بدء عملياته في عام 2016، عقد المنتدى شراكات استراتيجية مع جمعيات دولية مرموقة، من شأنها أن تعمل على صياغة أفضل المعايير بين جميع هيئات الاعتماد.

ضرورة

يؤمن المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال بأن توحيد معايير اعتماد الحلال في جميع أنحاء العالم أمر ضروري ليسهل تحديد منتجات الحلال بسهولة، ولطالما كانت هناك حاجة ملحة لإنشاء نظام عالمي موحد منذ أن ازداد الطلب على المنتجات الحلال، حيث حقق الاقتصاد الإسلامي زيادة بنسبة 5.2% مقارنة بعام 2018 ويتوقع أن يصل إلى 3.2 تريليونات دولار بحلول 2024، وفقاً لتقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي 2019 /‏ 2020، وهذا هو السبب وراء ضرورة المشاركة في مبادرات توحيد المعايير التي يعمل عليها المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال.