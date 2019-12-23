«ريجس» تطلق حقوق الامتياز التجاري للعمل المرن بالمنطقة

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت شركة ريجس العاملة في مجال توفير مساحات العمل المرن على مستوى العالم، عن خططها لطرح عروض امتيازات علامتها التجارية المتخصصة في توفير مساحات العمل المرنة في الشرق الأوسط. وفي ظل النمو الاقتصادي المتواصل في المنطقة والذي يعزز الطلب على حلول مساحات العمل المرنة والمريحة والمتصلة، كشفت شركة آي دبليو جي لتوفير مساحات العمل، والتي تضم العلامة التجارية Regus and Spaces، عن خططها لطرح عروض الامتياز الخاصة بها لمساحات العمل المرنة في الشرق الأوسط.

وترى «آي دبليو جي»، حالياً فرصاً هائلة لاستغلال حقوق امتيازات العلامات التجارية. واعتماداً على الموقع، ستتاح لشركاء الامتياز الفرصة لافتتاح وتشغيل 5 مراكز في غضون 2 إلى 3 سنوات، مع توفير خيار التوسيع الإضافي. وقال مازن سوخيه، رئيس نمو الأعمال لدى «آي دبليو جي»: "يتطلع الأفراد، بشكل متزايد إلى العمل بمرونة، مما يسهم في تعزز الطلب على مساحات العمل المرنة بشكل متنامٍ.

وفي ظل استمرار نمو سوق العقارات للشركات، تقدر شركة الاستشارات العقارية العالمية جون لانج لاسال أن يتحول ما يصل إلى 30% من العقارات التجارية إلى مساحات عمل مرنة بحلول عام 2030.

ويقدر معدل نمو قطاع مساحات العمل المشتركة بنحو 24% سنوياً. وقد شهدنا هذا الزيادة بشكل مباشر في مشروعاتنا في الإمارات ومصر والسعودية والكويت والبلدان المحيطة بها.